Le Starliner de Boeing n’arrête pas de casser – .

Le 20 décembre 2019 devait être une journée révolutionnaire pour la NASA et Boeing, le vaisseau spatial Starliner de ce dernier effectuant son voyage inaugural pour la Station spatiale internationale. Vide de l’équipage pour le vol d’essai, les choses semblaient aller bien jusqu’à ce qu’un «pépin» dans la minuterie du vaisseau spatial le conduise à brûler plus de carburant qu’il n’aurait dû, et ses gestionnaires ont été contraints d’interrompre la visite de l’ISS et de renvoyer le vaisseau spatial à Terre.

À l’époque, et dans les jours qui ont suivi, Boeing et la NASA ont minimisé la gravité du problème. Ils ont dit que c’était une solution simple et que si le vaisseau spatial avait un équipage à bord, ils auraient pu sauver la mission facilement. Ce n’était pas un problème, semblaient-ils suggérer. Cependant, de nouveaux rapports mettent en évidence des problèmes totalement nouveaux avec Starliner, dont un qui aurait pu causer un problème grave dans l’espace.

Comme le souligne la NASA dans un nouveau billet, le «Mission Elapsed Timer» n’était que l’un des trois problèmes distincts avec le vaisseau spatial Starliner. Voici le récapitulatif de la NASA:

Une erreur avec le Mission Elapsed Timer (MET), qui a incorrectement interrogé le temps du booster Atlas V près de 11 heures avant le lancement.

Un problème logiciel dans la séquence d’élimination du module de service (SM), qui a incorrectement traduit la séquence d’élimination du SM dans le contrôleur de propulsion intégré SM (IPC).

Un problème de liaison aval espace-sol (S / G) intermittent, qui a nui à la capacité de l’équipe de contrôle de vol de commander et de contrôler le véhicule.

Ce sont des problèmes assez graves. Avoir un vaisseau spatial qui utilise son système de propulsion au mauvais moment ou qui est complètement incontrôlable dans l’espace est, vraiment, vraiment mauvais, et Boeing aurait dû détecter ces problèmes bien avant le test.

D’après le libellé du bulletin de la NASA, il est clair que l’agence spatiale perd un peu de patience avec les faux pas constants de Boeing:

Les défauts logiciels, en particulier dans le code complexe d’un vaisseau spatial, ne sont pas inattendus. Cependant, dans de nombreux cas, les processus de qualité du logiciel Boeing auraient dû ou auraient pu révéler les défauts. En raison de ces pannes trouvées dans la conception, le code et les tests du logiciel, elles nécessiteront des actions correctives systémiques. L’équipe a déjà identifié un ensemble robuste de 11 actions correctives prioritaires. D’autres seront identifiés une fois que l’équipe aura terminé ses travaux supplémentaires.

Oui. On dirait que Boeing a BEAUCOUP de travail à faire avant que la NASA ne permette à Starliner de monter pour un autre vol d’essai.

Source de l’image: NASA / Bill Ingalls

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

