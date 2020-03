Le supercalculateur le plus rapide au monde se déploie contre le coronavirus

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le département américain de l’Énergie a annoncé que le supercalculateur Summit sera utilisé pour tenter de trouver un traitement ou un remède pour Covid-19, également connu sous le nom de coronavirus. Summit est une machine de 10 kW construite avec 4 608 nœuds de traitement. Chaque nœud contient 2 processeurs Power9 à 3,07 GHz et six GPU Nvidia Volta V100. C’est le supercalculateur le plus rapide sur Terre, avec une performance démontrée de 148,6 petaFLOPS dans Linpack et des performances de pointe de plus de 200 petaFLOPS.

La raison pour laquelle le DoE utilise le supercalculateur le plus rapide au monde pour le projet est que la recherche de méthodes pour inhiber ou attaquer un virus est un problème de calcul. IBM écrit:

Lorsqu’ils essaient de comprendre de nouveaux composés biologiques, comme les virus, les chercheurs des laboratoires humides font croître le micro-organisme et voient comment il réagit dans la vie réelle à l’introduction de nouveaux composés, mais cela peut être un processus lent sans ordinateurs pouvant effectuer des simulations numériques pour réduire la gamme des variables potentielles, mais même alors, il y a des défis. Les simulations informatiques peuvent examiner comment différentes variables réagissent avec différents virus, mais lorsque chacune de ces variables individuelles peut être composée de millions, voire de milliards de données uniques et être associée à la nécessité d’exécuter plusieurs simulations, cela peut rapidement devenir très difficile -processus intensif utilisant du matériel de base.

La vidéo ci-dessous résume le travail que les scientifiques ont réalisé avec Summit. Grâce au superordinateur, les chercheurs ont criblé 8 000 composés en quelques jours et identifié 77 composés de petites molécules potentiellement bénéfiques qui montrent des preuves d’inhibition de Covid-19.

«Un sommet était nécessaire pour obtenir rapidement les résultats de simulation dont nous avions besoin. Cela nous a pris un jour ou deux alors qu’il aurait fallu des mois sur un ordinateur normal », a déclaré Jeremy Smith, président du gouverneur à l’Université du Tennessee, directeur du UT / ORNL Center for Molecular Biophysics, et chercheur principal de l’étude. “Nos résultats ne signifient pas que nous avons trouvé un remède ou un traitement pour COVID-19. Nous espérons cependant que nos résultats de calcul éclaireront à la fois les études futures et fourniront un cadre que les expérimentateurs utiliseront pour approfondir ces composés. »

Si vous avez lu que Covid-19 est similaire au SRAS à certains égards, les premières enquêtes sur le virus sont à l’origine de cette conclusion. Le SRAS et le coronavirus partagent certaines stratégies d’infection communes, ce qui laisse espérer qu’un agent inhibiteur puisse être trouvé. En utilisant Summit, Micholas Smith (pas une faute de frappe) a testé la façon dont les composés se sont liés au «pic» de la protéine S pour découvrir ce qui pourrait réduire les chances de réussite de l’infection. Depuis que ce travail initial a été effectué, un modèle plus précis de la protéine S dans le coronavirus a été publié. L’équipe utilisant Summit prévoit de relancer son analyse initiale à l’aide du modèle plus détaillé, qui peut éliminer certains composés de la liste ou en placer d’autres au sommet.

Les scientifiques ont souligné que tous leurs travaux doivent être testés expérimentalement, mais nous avons maintenant vu des preuves que les ordinateurs peuvent être utiles pour ce type de calculs. Bien que ce ne soit que le tout début, les scientifiques ont commencé à découvrir de nouveaux traitements médicamenteux grâce à l’apprentissage automatique.

Le nombre mondial de coronavirus a augmenté à un rythme accéléré depuis que le virus a fui la Chine. Le meilleur jour pour le virus depuis le début du suivi a été le 19 février, lorsque 516 nouveaux cas ont été enregistrés. Au 28 février, nous comptions jusqu’à 1 503 nouveaux cas. Le 10 mars, 4 390 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés. Le nombre de personnes infectées par jour par Covid-19 a augmenté de 2,92 fois en seulement 11 jours. C’est beaucoup moins mauvais que les scénarios apocalyptiques généralement envisagés dans les films de catastrophe médicale, mais c’est toujours un taux de croissance élevé. Si cela continue, nous examinerons 12 822 nouveaux cas par jour d’ici le 22 mars et 37 441 nouveaux cas par jour d’ici le 2 avril.

La bonne nouvelle, cependant, est que le nombre total de cas graves / graves continue de baisser en termes absolus. Selon Worldomètres.info, qui semble maintenir un suivi quotidien à jour, le nombre total de cas graves / graves est passé de 11 553 le 22 février à 5 771 le 10 mars. Il n’y a eu qu’une seule journée entre les deux des cas graves ont grimpé en flèche et ce fut un petit bond, de 6 272 à 6 401. Les chiffres ont repris leur déclin à la baisse.

La question de savoir si Covid-19 va avoir un impact significatif sur l’économie mondiale a déjà été répondue: oui. Peu importe ce qui se passe maintenant, les chiffres du premier trimestre vont être détruits dans tous les domaines. Un certain nombre de grandes conférences ont été annulées, privant les communautés locales de revenus. Les compagnies aériennes signalent une forte baisse du nombre de vols comparable à celle qu’elles ont subie après le 11 septembre. Avec des usines chinoises fermées pendant des semaines, tout le pays italien en quarantaine et des dizaines de millions de personnes pratiquant maintenant la distanciation sociale (volontairement ou autrement), la question de savoir si nous allons ressentir l’impact aux États-Unis est claire : Nous sommes. Il faudra peut-être du temps pour arriver – l’impact économique des événements sur des côtes éloignées peut se déplacer à des vitesses variables – mais les ralentissements et les annulations frappent déjà les entreprises.

Cela signifie-t-il que vous devez vous épuiser et acheter deux tonnes de produits de papier jetables? Non. Mais cela signifie que, d’une manière ou d’une autre, Covid-19 va affecter nos vies dans une certaine mesure. La guerre du pétrole qui a débuté cette semaine entre la Russie et l’Arabie saoudite est un excellent exemple de la façon dont le coronavirus pourrait déclencher une récession mondiale même si le risque médical s’avère plus faible que prévu. Les Russes et les Saoudiens contribuant à voir qui peut facturer moins pour le pétrole, la production américaine de pétrole de schiste pourrait devoir s’arrêter si les prix chutaient trop. Cela aurait également son propre impact sur l’économie américaine.

Personne ne sait encore où va ce train, mais nous sommes tous à bord ensemble.

Crédit image du haut: Carlos Jones / ORNL, CC BY 2.0

Maintenant lis: