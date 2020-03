Le système de test du coronavirus s’appuiera sur le site Web et les stations de stationnement – .

Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, montre un organigramme pour un site Web qui filtrerait les visiteurs en ligne pour les tests COVID-19, avec le président Donald Trump à ses côtés. (Maison Blanche via YouTube)

L’administration Trump a déclaré qu’elle mettrait en place un système national de dépistage et de dépistage des coronavirus qui s’appuierait sur des stations d’auto-dépistage et d’échantillonnage en ligne dans les parkings des magasins.

De nombreux détails sur le système restent à préciser.

Par exemple, le site Web qui guidera les Américains à travers le processus de sélection n’est pas encore terminé. Des centaines de stationnements devront être installés. Et il pourrait être difficile d’accélérer les opérations, non seulement pour la production de kits de test, mais aussi pour d’autres fournitures et personnel.

Pendant ce temps, l’épidémie de COVID-19 continue de s’élargir. Au moins 1875 cas confirmés ont été identifiés aux États-Unis, dont 568 dans l’État de Washington. Trente-deux des près de 50 décès américains enregistrés à ce jour se sont produits dans le comté de King.

Les épidémiologistes disent qu’il est probable que des dizaines de milliers d’Américains, sinon des centaines de milliers, ont le virus mais n’ont pas été testés. Ils s’attendent à ce que le nombre de morts augmente également.

L’annonce d’aujourd’hui au White Garden Rose Garden indique que le gouvernement fédéral fera un effort important pour combler les lacunes dans les tests que même les fonctionnaires fédéraux ont reconnus.

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la poussée contribue à une campagne réussie pour contrôler l’épidémie – juste un jour après avoir reconnu que le système de test échouait.

“Si vous voulez obtenir le genre de test global et de disponibilité [so] que n’importe qui peut l’obtenir, ou que vous puissiez même faire de la surveillance pour découvrir ce qu’est la pénétrance, vous devez embrasser le secteur privé », a déclaré Fauci. “Et c’est exactement ce que vous voyez.”

Les dirigeants de Walmart, Target, Walgreens et CVS ont déclaré qu’ils feraient de la place dans les parkings de leurs magasins pour établir des installations de test. LabCorp, Quest Diagnostics et Roche ont déclaré qu’ils accéléraient la production de kits de test de coronavirus à haut débit.

Le président Donald Trump a déclaré que les Américains à la recherche d’un test seraient dirigés vers un site Web de filtrage qui devrait faire ses débuts dans quelques jours.

“Google compte actuellement 1 700 ingénieurs travaillant sur ce sujet”, a déclaré Trump. “Ils ont fait d’énormes progrès.”

Dans une série de tweets envoyés après le briefing d’aujourd’hui, Google Communications a clairement indiqué qu’il faudrait un certain temps au site Web pour atteindre son rythme de croisière.

Les tweets ont clairement indiqué que le projet était dirigé par Verily, une filiale de la société holding Alphabet de Google qui se concentre sur les applications biomédicales.

«Nous développons un outil pour aider à trier les individus pour les tests Covid-19. Verily en est aux premiers stades de développement et prévoit de lancer des tests dans la région de la baie, avec l’espoir de s’étendre plus largement au fil du temps “, a déclaré Verily dans le communiqué tweeté par Google. “Nous apprécions le soutien des représentants du gouvernement et des partenaires de l’industrie et remercions les ingénieurs de Google qui se sont portés volontaires pour participer à cet effort.”

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

L’épidémiologiste Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré que les visiteurs du site Web seraient guidés à travers une série de questions sur leurs symptômes – et si un test était indiqué, ils seraient dirigés vers le centre de test approprié.

Les stations de circulation suivraient un modèle établi en Corée du Sud pour effectuer des milliers de tests, et ont ensuite été adaptées par l’Université de Washington pour tester le personnel médical à Seattle. Pour des raisons de sécurité, les sujets des tests devraient rester dans leur voiture.

Le directeur de la stratégie du LHC Group, Bruce Greenstein, a déclaré que son entreprise jouerait un rôle dans les tests de coronavirus à domicile.

“Pour les Américains qui ne peuvent pas se rendre sur un site de test, ou qui vivent dans des zones rurales loin d’un établissement de vente au détail, nous sommes ici pour aider et collaborer avec nos hôpitaux et médecins, ainsi qu’avec les personnes que nous avons ici aujourd’hui qui faire des tests à travers le pays », a déclaré Greenstein.

Birx a déclaré que les tests, qui impliquent généralement le prélèvement d’échantillons avec des écouvillons nasaux, seraient envoyés aux laboratoires de traitement, les résultats étant communiqués dans les 24 à 36 heures.

Le coût des tests serait vraisemblablement couvert au moins en partie par 50 milliards de dollars de fonds fédéraux débloqués en vertu de la déclaration d’urgence de Trump.

«Je déclare officiellement une urgence nationale. Deux très gros mots », a déclaré Trump aujourd’hui.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux libéralisera également ses politiques afin de donner aux médecins et aux hôpitaux plus de souplesse lorsqu’il s’agit de répondre à l’épidémie – y compris l’utilisation accrue de la télémédecine.

Plusieurs autres étapes ont été annoncées lors du briefing de Rose Garden:

Les Centers for Medicare et Medicaid Services mettront bientôt les maisons de soins infirmiers pratiquement inaccessibles aux visiteurs et au personnel non essentiel. L’administrateur de l’agence, Seema Verma, a déclaré que des exceptions seraient faites pour les visites de fin de vie. La plupart des décès liés au coronavirus dans l’État de Washington sont survenus dans le cadre d’un centre de soins de longue durée à Kirkland.

Les paiements d’intérêts sur les prêts étudiants fédéraux seraient annulés, afin de réduire les difficultés financières dues aux effets de l’épidémie.

Le gouvernement fédéral achètera plus de pétrole brut pour la réserve de pétrole stratégique des États-Unis, une décision qui devrait soutenir la chute des prix du pétrole.