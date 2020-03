Le système GPS au sol obtient une mise à niveau de cybersécurité alors qu’OCX fait face à un nouveau revers de calendrier

Jusqu’à la livraison de l’OCX, la Force spatiale utilisera le système au sol connu sous le nom d’opérations d’urgence, ou COps, fabriqué par Lockheed Martin.

WASHINGTON – Un système de contrôle au sol amélioré pour la constellation Global Positioning System développé par Lockheed Martin a passé des tests et est maintenant utilisé pour faire fonctionner les satellites, a annoncé le 27 mars le Space and Missile Systems Center de l’US Space Force.

Cette annonce est intervenue quelques heures après que SMC a révélé qu’elle avait ordonné à Raytheon de remplacer le matériel informatique du système de contrôle opérationnel GPS (OCX) de nouvelle génération que la société développe pour remplacer le système développé par Lockheed. OCX a été construit avec une ligne d’ordinateurs IBM qui a été vendue il y a des années à une entreprise chinoise et pour des raisons de sécurité doit être remplacée.

Jusqu’à ce qu’OCX soit livré et déployé, la Force spatiale utilisera le système au sol connu sous le nom d’opérations de contingence, ou COps. Lockheed Martin a reçu un contrat de 462 millions de dollars en décembre 2018 pour ajouter plus de cybersécurité et maintenir le système COps jusqu’en 2025.

Avec le système COps maintenant en service, la Force spatiale commencera à activer le code M militaire, un signal GPS anti-bourrage sécurisé qui est en cours depuis des années. La constellation GPS d’environ 31 vaisseaux spatiaux comprend 21 satellites capables de coder M, dont les deux premiers de la variante GPS 3 plus avancée de Lockheed Martin qui sont maintenant opérationnels. Le lancement du troisième satellite GPS 3 est prévu pour avril.

“Ce printemps, les travaux commenceront pour installer les composants nécessaires à la commande et à la surveillance du signal GPS crypté en code M”, a déclaré Lockheed Martin le 27 mars dans un communiqué. Pour permettre l’utilisation du code M, la société a déclaré avoir développé un récepteur défini par logiciel qui est installé sur les six sites de surveillance de la Force spatiale.

Modifications matérielles effectuées pour OCX

Vendredi, dans un communiqué de presse, SMC a déclaré que le bureau du programme OCX avait chargé Raytheon de remplacer les ordinateurs IBM du système par du matériel Hewlett Packard Enterprise (HPE) et que les modifications avaient ajouté 378 millions de dollars au coût du programme.

Le Comité des investissements étrangers aux États-Unis a approuvé la vente de la gamme de produits IBM x86 à Lenovo, une entreprise chinoise, en août 2014. En vertu de l’accord, IBM devait prendre en charge le matériel jusqu’en août 2022. Au moment de la vente, le gouvernement américain a identifié cela a un impact majeur sur OCX en créant un cyber-risque inacceptable.

HPE a été sélectionné en tant que nouveau fournisseur de matériel en 2017. Mais SMC a attendu pour mettre en œuvre le correctif matériel jusqu’à ce que Raytheon affiche des performances améliorées dans la livraison d’OCX, qui a des années de retard et a coûté des milliards de plus que prévu initialement.

Le lieutenant-général John Thompson, commandant du SMC, a déclaré dans un communiqué que Raytheon dans moins d’un an fournira une «base de référence logicielle qualifiée capable de faire fonctionner la constellation GPS». Il a déclaré que Raytheon “s’était exécuté comme prévu, ce qui nous a donné confiance dans la capacité d’OCX à passer aux opérations.”

Le lieutenant-colonel Thomas Gabriele, chef du matériel OCX de SMC, a déclaré que le changement de matériel dirigé par le gouvernement “aura un impact sur le calendrier de Raytheon”. Il a déclaré que le gouvernement «tient Raytheon responsable de fournir des logiciels qualifiés avant de l’intégrer sur la plate-forme HPE et de déployer sur des sites opérationnels».