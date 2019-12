Le taureau de Tesla (TSLA) prévoit une croissance massive en 2020, même avec des estimations prudentes

Cette année a été l'une des plus historiques de Tesla à ce jour, les actions de la société chutant à plus de deux ans avant de se redresser et d'atteindre de nouveaux sommets. Alors que 2019 se termine avec Tesla montrant sa force en termes de production et de livraisons de véhicules, un taureau TSLA ardent a déclaré que la société était sur le point de connaître une croissance encore plus spectaculaire l'année prochaine. De plus, Tesla semble prêt pour cette croissance même avec des estimations prudentes.

Prévisions de Galileo Russell, un passionné d'investisseurs de Tesla, de YouTube Hyperchange canal a toujours été du côté le plus conservateur. Pour ses projections financières 2020, l'investisseur a adopté la même position. Malgré cela, les résultats de la Hyperchange Les recherches de l'hôte indiquent que Tesla pourrait potentiellement livrer environ 600 000 voitures électriques en 2019, à condition que la production du modèle Y atteigne son rythme de croisière au second semestre. C'est environ un quart de million de plus que les véhicules que Tesla fournira probablement cette année.

Dans une vidéo décrivant sa thèse, Russell a expliqué que Tesla est maintenant à un point où son activité principale se dirige apparemment vers des eaux plus stables. Les flux de trésorerie continuent de montrer de la vigueur et la société dispose de 5 milliards de dollars de liquidités. La demande pour ses véhicules comme le modèle 3 est également validée par les ventes aux États-Unis, en Europe et en Chine, ce qui met fin à la courte thèse du «problème de la demande». En dehors de cela, Tesla est revenue à la rentabilité, et ces sentiments se reflètent à peu près dans les actions de la société, qui a franchi la barrière des 400 dollars par action tout en atteignant des sommets sans précédent.

(Crédit: Hypercharts.co)

D'une certaine manière, Tesla est dans un excellent endroit pour commencer à produire un véhicule qui a le potentiel de le porter plus haut: le modèle Y. Le modèle Y est un multisegment, ce qui signifie qu'il est destiné à l'un des segments les plus lucratifs de l'industrie automobile . Si le modèle 3, un véhicule qui rivalise dans un segment qui montre un déclin dans plusieurs régions, peut pousser Tesla jusqu'à présent, on ne peut qu'imaginer ce que le modèle Y peut faire pour stimuler davantage le constructeur de voitures électriques. Tesla, après tout, s'attend à ce que le modèle Y surpasse le modèle S, le modèle X et le modèle 3 combiné.

Cela étant dit, l'investisseur TSLA s'attend à ce que la production de Tesla Model Y soit assez progressive. Russell était optimiste dans sa projection selon laquelle quelques modèles Y pourraient entrer en production dès le premier trimestre, mais il est resté prudent pendant le premier semestre. Globalement, Hyperchange hôte s'attend à ce que le modèle Y atteigne son rythme de croisière au troisième trimestre avec une production d'environ 25 000 unités. Si Tesla accomplit cela, Russell a noté que la production du multisegment pourrait atteindre 75 000 au quatrième trimestre. Ceci malgré la prédiction de l'investisseur selon laquelle les ventes des modèles S et X chuteront à leurs niveaux les plus bas alors que les acheteurs attendent les variantes Plaid des véhicules, et que le modèle 3 verra une certaine cannibalisation de la part de son frère multisegment.

(Crédit: Hypercharts.co)

Il convient de noter que les attentes de Russell ne tiennent pas compte de plusieurs facteurs que Tesla pourrait encore améliorer, notamment l'efficacité de son processus de production de véhicules et ses marges brutes. Compte tenu de ces facteurs, Tesla pourrait très bien rester rentable tout en permettant à la société de poursuivre d'autres projets de grande envergure tels que la mise en place du réseau Megacharger pour le semi, ou la construction de projets massifs tels que Gigafactory 4 en Europe.

Il convient également de noter que Hyperchange Les modèles de l'hôte ne tiennent pas compte des sources de revenus supplémentaires sur lesquelles Tesla peut puiser, comme ses batteries et ses groupes motopropulseurs qui pourraient être vendus aux OEM pour leurs propres voitures électriques. Elon Musk a déclaré qu'il était ouvert à de telles idées, et Fiat-Chrysler, qui achète déjà des crédits de Tesla, a exprimé son intérêt à puiser dans la technologie de la société basée dans la Silicon Valley. Compte tenu de l’avance que Tesla continue d’établir en termes d’autonomie et d’efficacité, l’idée d’un constructeur automobile chevronné utilisant les batteries et les groupes motopropulseurs de la société est plus que réalisable.

L'action Tesla a connu une remontée massive ces derniers temps, et comme les actions ont atteint un niveau record, les spéculations abondaient sur le fait que la hausse était due à des couvertures de courts métrages ou à l'amélioration des sentiments des investisseurs. Russell fait valoir que le récent mouvement des stocks de TSLA est également motivé, sinon principalement, par l’amélioration constante des fondamentaux de Tesla. Petit à petit, Tesla se rapproche de plus en plus d'une entreprise à part entière, et alors qu'elle engrange les bénéfices au milieu de sa croissance, la société pourrait très bien se diriger vers encore plus de jalons dans un avenir proche.

Regarder le Hyperchange prévisions complètes de l'hôte pour Tesla en 2020 dans la vidéo ci-dessous.