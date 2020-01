Le taureau de Tesla (TSLA) suggère de prendre des bénéfices alors que le short est mis à genoux

La montée fulgurante de Tesla (NASDAQ: TSLA) a été un trajet particulièrement douloureux pour les vendeurs à découvert de la société, dont certains ont été brûlés et mis à genoux. Et ce, malgré le fait que certains des plus ardents supporters de Tesla à Wall Street recommandent aux investisseurs de réaliser des bénéfices à mesure que l’action s’approche de 500 $ par action.

Le taureau Tesla de longue date Ben Kallo de Baird a récemment revu à la baisse sa note sur les actions TSLA. Alors qu’il a augmenté son objectif de prix TSLA de 355 $ à 525 $, il a donné au constructeur de voitures électriques l’équivalent d’une cote «Hold». Dans une note aux clients, Kallo a déclaré que le «risque / rendement est plus équilibré après la récente appréciation des actions». Il a également mentionné que les attentes des investisseurs pour la société semblent désormais «assez calibrées».

Dans cet esprit, Kallo, qui a longtemps maintenu sa cote «Acheter» sur les actions TSLA et qui s’est décrit comme «Battle-Worn», a déclaré qu’une prise de bénéfices pourrait être de mise. “Après plusieurs années avec une note de surperformance, qui comprenait des arguments litigieux avec des ours (évidemment) à forte conviction, nous recommandons la prise de bénéfices”, écrit-il.

Après avoir terminé 2019 sur une note puissante, l’action Tesla a poursuivi sa montée fulgurante. Rien qu’au cours des premiers jours de 2020, l’action TSLA a gagné près de 18%. Mercredi, les actions de la société ont presque atteint le niveau de 500 $ par action, s’établissant ainsi comme le constructeur automobile le plus précieux de l’histoire américaine à ce jour.

Ces récentes poussées ont été particulièrement douloureuses pour les vendeurs à découvert de l’entreprise. Parmi ceux qui sont actifs sur les plates-formes de médias sociaux tels que Twitter seul, certains courts métrages prolifiques ont admis qu’ils réduisaient maintenant leur position contre le constructeur de voitures électriques. L’un d’eux est le vendeur à découvert agressif de Tesla, Mark Spiegel, qui a été présenté à plusieurs reprises dans les médias grand public malgré ses fréquents épisodes de misogynie alarmante et d’intimidation en ligne sur les réseaux sociaux.

Le fonds de Spiegel, Stanphyl Capital Management, a été battu en 2019, et une bonne partie de cela était dû à la position à découvert de la société contre Tesla. Après avoir communiqué à ses clients un rapport dans lequel il admettait que son fonds avait encore une fois sous-performé le marché, Spiegel a déclaré qu’il avait réduit le TSLA de Stanphyl à seulement 10% de son fonds. Auparavant, il était de 20%. C’était un acte rare pour le vendeur à découvert, qui est parmi les plus agressifs contre la société et son PDG, Elon Musk.

Mais au milieu de la récente montée de TSLA, il semble que le vendeur à découvert ait été encore plus à genoux. Dans une mise à jour sur Twitter, Spiegel a déclaré qu’il avait encore réduit le short de Stanphyl contre Tesla, le réduisant de 10% à seulement 5% de son fonds. Dans cet esprit, il semble que Tesla commence à devenir un peu trop coûteux pour vendre à découvert, du moins pour les vendeurs à découvert comme Spiegel. Ceci malgré le fait que Tesla soit toujours l’une des sociétés les plus vendues sur le marché.

C’est quelque chose que l’analyste Baird a déclaré dans sa récente note. Kallo a noté que même si ce serait une bonne idée pour les investisseurs de prendre des bénéfices à ce niveau, la vente à découvert de TSLA reste une stratégie très risquée. Cela est d’autant plus vrai que Tesla est désormais à un endroit où il fonctionne beaucoup plus efficacement qu’auparavant. “Malgré des arguments courts (trop dynamiques) depuis sa création, l’entreprise a continué de croître et de s’exécuter”, a-t-il noté.

