Le taxi électrique pour voitures volantes Hyundai-Uber: Hé, pourquoi pas?

Hyundai emmène Uber dans la troisième dimension avec des taxis volants. Désolé, les taxis volants électriques. D’accord, encore une fois: des véhicules aériens personnels à propulsion électrique (PAV). Ils font partie d’une initiative de Hyundai Urban Air Mobility (UAM), qui comprend également des hubs où les véhicules aériens peuvent s’installer et se connecter avec des personnes-déménageurs locaux, ou des véhicules construits à cet effet (PBV).

Hyundai dit que le projet “vise à libérer les futures villes et les personnes des contraintes de temps et d’espace et leur permettre de créer plus de valeur dans leur vie.” Ce seraient les gens dans les mégalopoles qui peuvent actuellement se permettre des hélicoptères pour se déplacer dans Manhattan, Londres et similaires. Hyundai affirme que l’avion eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) aurait une autonomie de 100 km / 60 miles et se rechargerait en 5 à 7 minutes. Hyundai a présenté un avion concept de taille réelle avec des rotors (doucement) en rotation au CES.

La partie voiture volante, le véhicule aérien personnel, transporte cinq personnes, dit Hyundai. Il y a deux rotors inclinables sur la queue et 10 autres sur l’aile principale, également inclinables. L’avion décolle verticalement, ce qu’il doit faire s’il veut commencer le voyage au centre-ville et non à l’aéroport. Les hélices passent en vol avant avec une vitesse de croisière de 290 km / h / 180 mph et une autonomie de 100 km / 60 miles. Une fois de retour au sol, le temps de recharge rapide signifie que l’engin peut reprendre rapidement son chemin.

Hyundai affirme que l’utilisation de nombreux petits moteurs électriques rend l’avion plus silencieux que même les hélicoptères à moteur à combustion les plus silencieux. Hyundai a nommé le premier concept PAV le S-A1. Les cinq personnes à bord sont un pilote et quatre passagers. Hyundai ajoute: «Le PAV sera initialement exploité par un pilote pendant les premiers stades de la commercialisation et permettra un fonctionnement autonome une fois que les technologies pertinentes auront été développées.»

Le Hub est l’endroit où les différents acronymes se rencontrent. L’UAM PAV survole le Hub, transite les accessoires pour planer et se pose sur le Skyport au sommet du Hub. Là, les passagers descendent et se retrouvent avec le transport terrestre, qu’il s’agisse des taxis Uber ou Lyft, ou des PBV.

Du hub à la destination finale, Hyundai voit les voyageurs utiliser le véhicule construit à cet effet, «une solution de mobilité écologique au sol qui offre des espaces et des services personnalisés aux passagers en transit». Le PBV Hyundai offrirait «des services personnalisés en transit (c.-à-d. café, clinique médicale). »D’accord, nous pouvons voir un vaccin contre la grippe ou un contrôle de la pression artérielle. Mais il y a une foule d’autres services médicaux auxquels nous ne participerions pas aussitôt avec les autres passagers. Ou il se peut qu’un PBV soit une clinique médicale itinérante, pas un transporteur de personnes.

Hyundai a présenté un véhicule aérien personnel de grande taille au CES 2020, suspendu au plafond du North Hall du Las Vegas Convention Center qui abrite la plupart des constructeurs automobiles et des fournisseurs. Selon Euisun Chung, vice-président exécutif de Hyundai Motor Group:

Pour nos solutions de mobilité intelligente, nous avons réfléchi à ce qui compte vraiment dans les villes et dans la vie des gens. UAM, PBV et Hub revitaliseront les villes en supprimant les limites urbaines, en donnant aux gens le temps de poursuivre leurs objectifs et en créant une communauté diversifiée. Notre objectif est d’aider à construire des villes futures dynamiques et centrées sur l’homme et de poursuivre notre héritage de progrès pour l’humanité. Le CES 2020 n’est qu’un début et nous continuerons de réaliser cette vision.

Où Uber s’intègre-t-il? Le service de grêle a parlé en grand nombre de nouvelles façons de transporter les gens et dès 2016 parlait de «Uber Elevate» dans un livre blanc. Uber veut commencer des vols d’essai en 2020 – oui, cette année – et lancer un premier programme de taxi aérien à partir de Dallas et Los Angeles. Nous soupçonnons qu’au cours des premières années, Uber Elevate pourrait être Uber Helicopter, et en fait, Uber a récemment déclaré qu’il allait transporter les gens du bas de Manhattan à l’aéroport JFK, ce que d’autres ont fait pendant des décennies avant qu’Uber n’existe.

Cela fait aussi des décennies que les gens parlent de voitures volantes. La mécanique populaire a été une grande idée depuis juste après la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’à présent, beaucoup de discussions, peu d’action. Peut-être qu’Uber et Hyundai régleront cela.

Hyundai est une entreprise qui peut fournir l’expérience de conception et de fabrication qui fait défaut à Uber. Mais Uber n’est pas monogame dans les partenariats. Au cours des deux dernières années, il a traité avec d’autres sociétés aérospatiales pour fournir potentiellement le transport aérien à courte distance: Aurora Flight Sciences, Bell, Embraer, Karem Aircraft, Joby, Jaunt et Pipistrel.

Ce serait formidable de voir cela se produire. Beaucoup de choses doivent se produire entre-temps, à commencer par la recherche des bons véhicules et la recherche d’un terrain.

