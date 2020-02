Le téléphone prototype TCL qui fuit a un écran coulissant flexible

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les téléphones pliants sont la nouvelle tendance en matière de conception de smartphones, même s’ils ne sont pas toujours aussi durables ou utiles que nous pourrions l’espérer. Ils constituent toujours un changement rafraîchissant par rapport à la succession sans fin de plaques de verre plat que nous avons vues ces dernières années. TCL pourrait envisager d’emmener les téléphones pliants dans un nouvel endroit si l’on en croit une fuite publiée sur Cnet. Ce prétendu prototype TCL dispose d’un écran flexible coulissant au lieu d’un écran pliable.

Le téléphone sans nom ressemble à n’importe quel autre smartphone plat lorsqu’il est fermé. Cependant, le cadre se télescope pour faire glisser le panneau complet en vue. Cela double à peu près votre surface d’écran disponible. Le rapport affirme qu’il s’agit d’un panneau OLED continu qui se replie vers l’arrière et se cache derrière l’écran «principal» lorsque le téléphone est fermé. Cela laisse perplexe l’esprit d’imaginer comment cela fonctionnerait – un écran qui peut “rouler” comme ça devrait être beaucoup plus durable que ce que nous avons vu de Samsung, Huawei ou Motorola.

Le rendu qui fuit montre également une paire de caméras frontales dans un perforateur de style Samsung. À l’arrière, il y a une banque de quatre capteurs et un flash sur un côté. Tous les composants sont alignés pour éviter le mécanisme coulissant, ce qui fait que le téléphone ressemble un peu au Mate X de Huawei pliable à l’arrière. Sans charnière, il peut être possible d’intégrer une seule batterie plus grande plutôt que les deux cellules plus petites présentes dans les pliables comme le Galaxy Fold et le Moto Razr.

Il convient de répéter qu’il ne s’agit que d’un rendu, et nous parions que c’est un rendu très optimiste. Il est difficile de voir comment un appareil comme celui-ci pourrait fonctionner de manière fiable avec la technologie actuelle lorsque des téléphones pliables relativement simples comme le Moto Razr et le Galaxy Fold ont rencontré des problèmes de durabilité majeurs. Même le Galaxy Z Flip avec son écran en verre ultra-mince s’est révélé moins fiable que ce que nous espérions.

Le rapport indique que TCL prévoyait d’avoir un prototype fonctionnel de ce curseur sans nom au Mobile World Congress ce mois-ci. Avec l’émission maintenant annulée, nous ne savons pas quand TCL révélera cet appareil bizarre. Le terme «prototype» peut également être lu de plusieurs manières. Il est possible que ce soit un peu plus qu’une démonstration technologique comme tous les panneaux OLED flexibles que nous avons vus lors de salons pendant des années avant le lancement des premiers téléphones vraiment pliables.

