Le télescope spatial James Webb de la NASA montre son nouveau miroir brillant – .

Le télescope spatial James Webb de la NASA fait un grand pas vers son autorisation de lancement en organisant son réseau de miroirs.

La date de lancement actuelle du télescope est 2021, mais cela pourrait changer car la pandémie de coronavirus a forcé une réduction des effectifs.

Le télescope spatial James Webb de la NASA a connu bien plus que sa juste part des retards depuis son annonce officielle. Le vaisseau spatial est tellement au-dessus du budget et en retard que c’est presque comique, et une grande partie du blâme revient à la société que la NASA a embauchée pour construire une grande partie du télescope, Northrop Grumman.

Cependant, malgré ses problèmes persistants, le télescope se rassemble lentement. Une nouvelle mise à jour de la NASA montre que le télescope étire enfin ses jambes… euh, enfin, étire certaines de ses parties mobiles, au moins. Un test récent a démontré la capacité du télescope à déployer pleinement son nouveau miroir brillant, qui est l’une des premières choses qu’il devra faire après avoir été envoyé dans l’espace, et avant qu’il ne puisse réellement regarder profondément dans le cosmos.

Dire que la construction du télescope a été un naufrage colossal serait un euphémisme massif. Northrop Grumman a laissé tomber le ballon à plusieurs reprises et les responsables de la NASA et les législateurs ont dû à plusieurs reprises demander une explication à la société pour expliquer pourquoi le télescope n’était pas déjà fait. Les enquêtes ont montré qu’un tas d’erreurs humaines stupides – en utilisant les mauvaises fixations et les mauvais solvants – ont forcé le travail à être annulé et ont causé d’énormes retards.

Pendant ce temps, l’entreprise demande de plus en plus d’argent pour mener à bien le projet. Le budget initial pour le vaisseau spatial n’était que de 500 millions de dollars. Cela a lentement augmenté au fil des ans et, en 2010, le télescope devait déjà coûter 6,5 milliards de dollars. Aujourd’hui, le dernier plan budgétaire place le télescope à 9,88 milliards de dollars, et nous ne serions pas surpris de le voir dépasser les 10 milliards de dollars avant que toute la poussière ne retombe.

Mais ce n’est pas seulement un entrepreneur incompétent dont la NASA doit s’inquiéter maintenant; une crise sanitaire mondiale balaie le monde. Le nouveau coronavirus a déjà contraint la NASA à fermer bon nombre de ses centres et à demander à tous, sauf aux employés les plus critiques, de travailler à domicile. Certains projets n’ont pas encore été affectés par cela, comme la mission Mars 2020, mais la NASA a admis qu’il était possible que le télescope spatial James Webb en souffre finalement.

«La nouvelle situation évolutive du coronavirus COVID-19 provoque un impact et une perturbation importants à l’échelle mondiale», écrit la NASA dans une nouvelle mise à jour. «Dans ces circonstances, l’équipe Northrop Grumman de Webb en Californie a repris les travaux d’intégration et de test avec un personnel et des équipes réduits jusqu’à la mise en place de l’assemblage de la tour déployable en avril. Le projet fermera ensuite les opérations d’intégration et de test en raison du manque de personnel sur place requis par la NASA en raison de la situation du COVID-19. Le projet sera réévalué au cours des prochaines semaines et ajustera les décisions au fur et à mesure que la situation évoluera. »

Pour l’instant, le lancement du télescope est toujours prévu pour 2021, mais croire que toute date attribuée à ce projet particulier est une folle course. Nous devrons attendre et voir, mais ne retenons pas notre souffle pour l’instant.

