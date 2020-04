Le télescope spatial James Webb déploie avec succès son miroir pour la première fois

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La NASA a réduit ses travaux sur le télescope spatial James Webb à la lumière de la pandémie de coronavirus en cours, mais l’équipe de Northrop Grumman a fait un grand pas vers son entrée dans l’espace le mois dernier. Au début du mois de mars, les ingénieurs ont déployé pour la première fois le miroir multi-segments du télescope dans sa configuration finale. C’est tout un spectacle à voir, mais nous devrons peut-être attendre plus longtemps que prévu pour le voir en action.

Le télescope Webb se trouve actuellement dans une salle blanche de Northrop Grumman Space Systems à Redondo Beach, en Californie. Le télescope est entièrement assemblé et connecté à un système de supports compensateurs de gravité qui simulent les conditions qu’il subira dans l’espace. Cela permet à l’équipe d’effectuer des tests sur le télescope et de confirmer qu’il fonctionnera comme prévu.

Lorsqu’il commencera à fonctionner, le télescope spatial James Webb (JWST) disposera du plus grand miroir primaire de tous les systèmes d’imagerie spatiaux. Le miroir principal du télescope mesure 6,5 mètres (21 pieds) de diamètre, composé de 18 segments hexagonaux de béryllium plaqué or. Le miroir de Hubble est relativement petit à 2,4 mètres (près de 8 pieds). Afin d’obtenir un si grand miroir dans l’espace, le JWST doit se replier pour s’adapter à l’intérieur du lanceur Ariane 5. Le déploiement du miroir après le lancement est peut-être la partie la plus critique de la mission. Si le miroir ne se réunit pas correctement, l’instrument ne fonctionnera pas correctement et il ne sera peut-être pas possible d’envoyer une mission de réparation.

Lors du test de mars, les ingénieurs ont signalé au JWST de déployer son miroir pour la première fois. Le carénage de charge utile Ariane 5 mesure cinq mètres de diamètre. Ainsi, la section centrale du miroir a été construite comme une seule unité. Il y a des «ailes» gauche et droite, chacune avec trois panneaux qui doivent se mettre en place. Les systèmes électroniques internes du télescope ont parfaitement déplié les segments du miroir dans ce test. L’équipe Webb ne déploiera le miroir qu’une fois de plus avant d’emballer le télescope pour le livrer au site de lancement.

Cependant, nous ne savons pas quand le JWST arrivera dans l’espace. Le télescope est toujours techniquement prévu pour un lancement en mars 2021, mais la NASA a annoncé la semaine dernière qu’elle avait suspendu les travaux sur le projet en raison de problèmes de coronavirus. Si la situation ne s’améliore pas rapidement, la NASA devra peut-être repousser le lancement encore une fois. Il y a encore beaucoup de tests à faire avant que le télescope puisse commencer sa mission en toute sécurité.

Maintenant lis: