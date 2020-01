Le télescope spatial Spitzer de la NASA a atteint la fin de sa mission historique de 17 ans – .

La NASA dispose de nombreux outils pour effectuer des observations d’objets distants dans l’espace, mais l’un des instruments les plus fiables de l’agence spatiale est sur le point de conclure sa mission après plus d’une décennie et demie de service. La mission Spitzer Space Telescope se terminera bientôt, et la NASA en profite pour célébrer tout le succès que le télescope a connu pendant son long mandat dans l’espace.

Dans un nouveau billet publié sur le site du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la NASA a annoncé qu’il y aurait un événement en direct le mercredi 22 janvier en l’honneur de la mission.

Spitzer a été lancé en août 2003, avec une durée de mission pouvant aller jusqu’à cinq ans. Inutile de dire que le télescope a rapidement fait ses preuves et la NASA a jugé bon d’étendre la mission aussi loin que possible. Aujourd’hui, le télescope a passé plus de 16 ans dans l’espace, scrutant l’espace et révélant toutes sortes de choses intéressantes.

La NASA a réalisé une jolie petite vidéo présentant certains des plus grands moments de la mission Spitzer, y compris les observations révolutionnaires qui ont révélé des détails sur le système d’exoplanète TRAPPIST-1 à proximité. C’est un outil précieux dans l’arsenal de la NASA, mais malheureusement, sa technologie vieillissante va forcer la fin de la mission.

Le télescope a déjà épuisé son approvisionnement en liquide de refroidissement qu’il utilisait pour garder certains de ses instruments au frais, et la distance croissante entre le télescope et la Terre signifie qu’il ne peut que transmettre des données à ses gestionnaires pour de courtes fenêtres avant que ses batteries ne soient épuisées et qu’il doit se réorienter.

L’événement en direct pour célébrer la fin de la mission aura lieu le mercredi 22 janvier à 13h00. EST, et sera diffusé en direct sur NASA TV sur YouTube.

Source de l’image: NASA / JPL

