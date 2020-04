Le temps chaud ne tuera pas le coronavirus – .

Les membres du comité de l’Académie nationale des sciences ont envoyé une lettre au Bureau de la politique de la science et de la technologie de la Maison Blanche pour avertir l’administration que le temps plus chaud n’arrêtera pas la propagation du nouveau coronavirus.

Le président Trump a déclaré dans le passé que le temps chaud ferait disparaître le virus “miraculeusement”, à partir d’avril.

Le nombre de cas de COVID-19 dans les pays aux climats plus chauds, ainsi que les cas de coronavirus dans des États américains chauds comme la Californie et la Floride, prouvent que le virus peut être très contagieux quelle que soit la météo.

Le président Trump a déclaré à plusieurs reprises que le temps plus chaud tuerait le nouveau coronavirus. Il a tort. “Quand il fait un peu plus chaud, il s’en va miraculeusement”, a-t-il déclaré lors d’un rassemblement dans le New Hampshire le 10 février. Les États-Unis n’avaient que 12 cas à l’époque, bien que des pays de climats plus chauds, dont l’Australie et Singapour, fournissaient des preuves directes qu’un temps plus chaud ne tuerait pas le virus ni ne réduirait sa contagiosité. Au total, il y avait plus de 42 000 cas dans le monde ce jour-là, la plupart en Chine continentale.

Deux mois et près de 1,5 million de cas plus tard, il est de plus en plus clair que le temps seul ne peut pas vaincre le virus. La charge de travail croissante en Floride et en Californie prouve également ce point. Les scientifiques ont encore plus de données sur la capacité de survie du SRAS-CoV-2 dans divers environnements, et certains d’entre eux ont envoyé une lettre officielle à la Maison Blanche pour avertir qu’une canicule ne fera pas grand-chose pour arrêter la propagation du COVID-19.

Les membres du comité de l’Académie nationale des sciences ont envoyé la lettre au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche, expliquant qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour suggérer que le nouveau coronavirus cessera de se propager dans les prochains mois simplement parce qu’il fait plus chaud à l’extérieur.

«Il existe des preuves suggérant que [coronavirus] peut transmettre moins efficacement dans des environnements où la température et l’humidité ambiantes sont plus élevées; Cependant, étant donné le manque d’immunité de l’hôte à l’échelle mondiale, cette réduction de l’efficacité de la transmission ne peut pas conduire à une réduction significative de la propagation de la maladie sans l’adoption concomitante d’interventions majeures de santé publique », indique la lettre. «Étant donné que les pays actuellement sous des climats« estivaux », comme l’Australie et l’Iran, connaissent une propagation rapide du virus, il ne faut pas supposer une diminution des cas avec des augmentations d’humidité et de température ailleurs.»

La lettre notait qu’une étude de Chine a révélé que le virus se propage toujours de façon exponentielle dans des conditions extrêmes de température et d’humidité. Chaque personne infectée continuerait de propager la maladie à près de deux personnes supplémentaires. La lettre note également que certaines études ont montré une transmission réduite dans des conditions plus chaudes et plus humides, mais ce n’est pas suffisant. Un chercheur a montré que le nouveau coronavirus pouvait vivre plus longtemps que la grippe, la tuberculose et le type de coronavirus à l’origine de l’épidémie de SRAS il y a près de deux décennies.

D’autres études qui ont mesuré le temps pendant lequel le nouveau coronavirus peut survivre sur différentes surfaces ont également examiné les performances du virus à différentes températures. L’une des conclusions était que seule une chaleur extrême peut tuer le virus, le genre de chaleur dans laquelle nous ne pourrions jamais survivre. Le virus a été inactivé en seulement 5 minutes à 70 ° C / 158 ° F. Une étude de 2003 a également montré que le coronavirus du SRAS pouvait survivre jusqu’à «[37°C/98.6°F] pendant au moins 2h sans changement remarquable de la capacité infectieuse des cellules. »

“Bien que nous puissions espérer que les conditions météorologiques contribueront à la réduction de la transmission, nous ne pouvons pas compter sur elle seule”, a déclaré à . le spécialiste des maladies infectieuses du centre médical de l’Université Vanderbilt, le docteur William Schaffner. “Nous devons continuer à utiliser la distanciation sociale et d’autres mesures pour réduire la transmission”, a ajouté le médecin, qui n’est pas membre du comité NAS.

