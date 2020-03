Le test du parachute SpaceX ne s’est pas déroulé sans heurts et peut menacer le lancement de la NASA – .

SpaceX a tenté de tester son système de parachute Crew Dragon, mais le test a été écourté après que l’objet factice avec les parachutes installés est devenu instable pendant l’ascension.

L’équipage de l’hélicoptère qui transportait l’objet a dû le libérer, le détruisant dans le processus. Le test n’a évidemment pas été effectué comme prévu.

La NASA et SpaceX devront maintenant décider comment procéder et éventuellement reprogrammer le test pour une date ultérieure.

Un problème avec un parachute lors d’un test effectué par SpaceX a mis en danger la chronologie de la première mission en équipage de la société. Le test, conçu pour garantir que le système de parachute du vaisseau spatial Crew Dragon puisse amener le vaisseau spatial à un atterrissage en toute sécurité et en douceur, s’est terminé plus tôt que prévu lorsque l’équipage de l’hélicoptère effectuant le test a dû abandonner tôt.

La longue course entre SpaceX et Boeing pour être la première entreprise à livrer à la NASA un vaisseau spatial capable d’équipage semble être terminée, mais après que la NASA a annoncé une date pour la première mission en équipage de son vaisseau spatial Crew Dragon. La mission, qui verra une paire d’astronautes de la NASA envoyés à la Station spatiale internationale, devait initialement être lancée dès le mois de mai.

SpaceX teste ses parachutes en tirant un objet factice équipé des chutes dans le ciel et en le laissant tomber, en déclenchant les chutes et en observant le résultat. Ayant effectué de nombreux tests dans le passé, c’est une routine pour l’entreprise à ce stade, mais malheureusement, quelque chose a mal tourné cette fois-ci.

Comme SpaceNews le rapporte, l’objet factice «est devenu instable» lorsque l’hélicoptère a commencé à le transporter vers le ciel. Un hélicoptère instable est une recette pour un désastre, donc le pilote de l’avion a libéré l’objet avant qu’il ne soit en position pour le test. Les parachutes ne se sont jamais déployés, et SpaceX dit que c’est parce que l’objet factice n’était pas réellement armé et prêt à se déployer.

L’objet factice a été détruit à l’automne, mais l’équipage de l’hélicoptère est resté indemne et personne au sol n’a été blessé. SpaceX a souligné que l’échec était dû à des problèmes avec le test lui-même, et non à une lacune du système de parachute.

Le test faisait partie des exigences de la NASA qu’il a énoncées afin d’assurer la sécurité de ses astronautes en vol lors du premier voyage en équipage de Dragon d’équipage. Plusieurs tests doivent être effectués avant que la NASA donne le feu vert, et il n’est pas clair à ce stade combien d’autres tests du système de parachute ont été laissés lorsque cet incident s’est produit.

Dans un communiqué, SpaceX a déclaré qu’il travaillait avec la NASA pour comprendre comment procéder. Il faudra décider si le test nettoyé devra être réessayé et, dans l’affirmative, quand cela pourrait se produire. Pour l’instant, la NASA n’a apporté aucune modification à ses prévisions de lancement sur la base de cet événement.

