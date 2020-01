Le ThinkPad X1 Fold de Lenovo est la première tablette Windows pliable

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La technologie mobile se rapproche de plus en plus des écrans pliables depuis des années, mais 2019 était la première fois que les pliables devenaient une réalité avec le Samsung Galaxy Fold et le prochain Moto Razr. Lenovo ne perd pas de temps à rejoindre la révolution du pliage. La société a dévoilé son nouveau ThinkPad X1 Fold au CES – il s’agit d’une tablette Windows 10 pliable qui sera lancée dans les prochains mois pour 2500 $.

Ce n’est pas la première fois que Lenovo présente une tablette pliable. Cependant, les prototypes précédents ressemblaient à cela – inachevés. Le X1 Fold, tel que présenté au CES, est très proche de la dernière pièce de matériel qui sera livrée plus tard cette année.

Une fois entièrement dépliée, la X1 Fold ressemble à votre tablette standard avec un écran tactile de 13,3 pouces qui ne mesure que 0,45 pouces (11,4 millimètres). C’est mince pour une ardoise Windows avec une puce Intel. Bien que Lenovo n’ait fait aucune promesse, nous nous attendons à ce que cet appareil soit doté d’une des nouvelles puces Lakefield d’Intel. Le X1 Fold aura également 8 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Lenovo offrira également une connectivité 5G en option.

Pour rendre l’écran pliable, Lenovo a dû opter pour un panneau OLED. Il a une résolution de 2048 x 1536, identique à celle des iPad milieu de gamme d’Apple. L’écran se replie au milieu, et le fabricant de PC dit qu’il travaille sur le mécanisme de pliage depuis plusieurs années. Bien qu’il y ait un pli au milieu de l’écran, il ne serait pas trop visible en personne. Cependant, l’écran est en plastique, il sera donc plus vulnérable aux rayures qu’un écran en verre.

Le ThinkPad X1 Fold exécutera Windows 10 Pro – Windows 10X à double écran et optimisé pliable de Microsoft ne sera lancé que plus tard en 2020. Le Surface Neo de la société sera probablement le premier ordinateur à exécuter cela. Lenovo dit que le ThinkPad X1 Fold recevra une mise à jour vers 10X à une date ultérieure, mais en attendant, il a ajouté quelques optimisations à Windows 10 pour le facteur de forme. Par exemple, une icône de la barre des tâches peut basculer entre le mode plein écran et le mode double écran pour épingler des applications sur les deux moitiés de l’affichage.

Cependant, vous ne pouvez pas faire grand chose avec Windows 10. Le système d’exploitation a une optimisation tactile notoirement moche, et Lenovo semble penser que les gens voudront utiliser le clavier à l’écran – l’ordinateur peut l’ancrer sur une moitié de l’écran pliant si vous le souhaitez. Le ThinkPad X1 Fold sera livré avec un clavier Bluetooth qui se fixe magnétiquement à l’écran, mais il a un minuscule trackpad.

Lenovo prévoit de livrer le ThinkPad X1 Fold vers le milieu de l’année. Le prix de départ de 2 500 $ est élevé, mais n’oublions pas que le Galaxy Fold n’était que de 500 $ de moins.

Maintenant lis: