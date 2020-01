Le Tomahawk N1 de Razer est un PC de jeu compact basé sur le dernier NUC d’Intel

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Un PC de jeu puissant nécessitait auparavant un boîtier de tour massif, mais les PC de petit format sont désormais monnaie courante. La dernière plate-forme barebones Next Unit of Computing (NUC) d’Intel pourrait ouvrir une nouvelle ère dans les petits ordinateurs de jeu, avec l’aide de Razer. Le nouveau Tomahawk N1 de la société associe le NUC 9 Extreme Compute Element à une carte graphique pleine grandeur pour un système remarquablement petit mais puissant.

L’ensemble du système Tomahawk a un volume de seulement 10 litres – il est facile de confondre cet appareil avec un boîtier GPU externe, mais il y a tout un ordinateur à l’intérieur. Razer prévoit d’offrir diverses options de configuration avec jusqu’à un processeur Core i9, 64 Go de RAM DDR4 et un Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Le CPU est une pièce d’ordinateur portable, mais ce sont les variantes 45W les plus puissantes. Le système dispose également d’un éventail impressionnant d’options d’E / S, notamment 6 ports USB 3.1 (USB-A), deux ports Thunderbolt 3 (USB-C), deux ports Ethernet et tous les ports d’affichage que vous trouverez généralement sur un Nvidia. GPU.

Ce système dispose d’une carte graphique de bureau standard sur un côté du boîtier. De l’autre côté, vous avez la carte Intel NUC. Le GPU se glisse dans le Tomahawk comme n’importe quel boîtier ATX standard, vous pourrez donc échanger des cartes à tout moment. La RAM, le SSD et la carte NUC peuvent également être mis à niveau.

Le Tomahawk N1 a un boîtier tout en aluminium avec des panneaux en verre trempé des deux côtés, vous permettant de voir le matériel emballé à l’intérieur. Le GPU remplit presque toute la fenêtre, ramenant à la maison la compacité de ce système. Cet étui et le matériel fourni sont le point de vente de l’offre de Razer. Intel commencera à vendre le NUC 9 Extreme en mars, mais vous devrez ajouter votre propre mémoire, stockage, système d’exploitation et GPU. Le Tomahawk N1 de Razer est livré avec tout ce dont vous avez besoin et il s’adapte à des GPU plus grands.

2020 pourrait être la première fois que les NUC sont une option viable pour les jeux, abaissant la barrière à l’entrée et économisant de l’espace en même temps. Cependant, ces boîtes ne seront pas bon marché. Le matériel Intel commencera à 1050 $ pour une variante Core i5. Razer comprendra plus de composants, ainsi que cet étui personnalisé lisse, donc le prix sera beaucoup plus élevé. La société n’a pas encore fixé de prix, mais son montant est apparemment de 2 300 $. Il n’y a pas de calendrier pour la sortie, mais cela signifie simplement plus de temps pour économiser vos sous.

