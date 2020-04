Le trou noir central de la Voie lactée confirme qu’Einstein avait raison, encore une fois

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Vous devez être assez intelligent pour que votre nom devienne synonyme d’intelligence. Donc, ce n’est pas exactement choquant que de nombreuses théories d’Albert Einstein aient été appuyées par des preuves observables. Einstein remporte une autre victoire posthume – une nouvelle étude du trou noir au centre de notre galaxie confirme (encore) la théorie de la relativité générale.

En 1915, Einstein a publié sa théorie de la relativité générale, qui a fait de nombreuses prédictions sur la nature de l’univers. La relativité a amené les scientifiques à repenser un grand nombre de choses, y compris la nature de l’orbite de Mercure autour du soleil. Un mois après la publication de ses travaux par Einstein, Karl Schwarzschild a mis au point les premières solutions des équations de champ d’Einstein pour décrire une rotation orbitale désormais connue sous le nom de précession de Schwarzschild. Mercure a une légère précession en raison de la masse du soleil, et quelque chose en orbite autour d’un trou noir devrait avoir une version beaucoup plus extrême. Les scientifiques ont maintenant de bonnes preuves que c’est le cas.

Au centre de notre galaxie se cache un trou noir supermassif connu sous le nom de Sagittaire A * (prononcé Sagittaire A étoile). Une étoile connue sous le nom de S2 orbite autour du Sagittaire A * tous les 16 ans, mais la nature de son orbite est une véritable sensation d’esprit. Pendant des décennies, les astronomes ont utilisé l’orbite elliptique de S2, qui est 15 fois plus grande que le soleil, pour tester divers éléments de la relativité générale. Par exemple, confirmer les décalages rouges gravitationnels comme prévu par la théorie. Il s’avère que l’orbite ne reste pas statique – elle tourne autour du trou noir en forme de rosette (pensez spirographe) indiquant une précession de Schwarzschild.

L’équipe a analysé S2 à l’aide des instruments d’optique adaptative SINFONI et NACO du Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral. En 2017, ils ont ajouté l’instrument combineur de faisceaux appelé GRAVITY au mélange, ce qui a permis d’affiner les observations et de montrer une précession claire de Schwarzschild. Les changements orbitaux distinctifs observés dans S2 sont le résultat de l’incroyable masse possédée par Sagittaire A *. Essentiellement, la gravité intense du trou noir déforme l’espace-temps et fait bouger l’orbite de S2.

La relativité générale a été confirmée maintes et maintes fois, donc personne ne s’attendait à ce que ce soit le clou dans son cercueil. Cela dit, la relativité générale a ses limites. Des problèmes tels que la gravité quantique et l’énergie sombre semblent exister en dehors du modèle de la relativité générale. Nous aurons besoin d’une nouvelle physique pour expliquer pleinement l’univers, mais Einstein a cloué de nombreuses prédictions il y a plus d’un siècle.

