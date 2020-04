Le vaccin contre le coronavirus peut provenir d’une entreprise britannique de tabac, de tous les endroits – .

La course à un vaccin contre le coronavirus se poursuit alors que les sociétés de biotechnologie du monde entier intensifient leurs efforts.

Un vaccin à base de plantes prometteur de British American Tobacco fait actuellement l’objet d’essais précliniques.

Un vaccin contre les coronavirus est vital car le nombre de décès dus aux coronavirus continue d’augmenter et approche désormais les 45 000 personnes.

Les compagnies de tabac sont généralement connues pour ruiner des vies sans les sauver, c’est pourquoi vous pourriez être surpris d’apprendre que la société de tabac basée à Londres, British American Tobacco, a été occupée à travailler sur un vaccin contre le coronavirus. Plus précisément, British American Tobacco possède une filiale de biotechnologie – grâce à une histoire complexe d’acquisitions et de fusions – appelée Kentucky BioProcessing qui croit qu’elle pourrait avoir une solution à la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué publié plus tôt dans la journée, la société a déclaré qu’elle travaillait sur un vaccin qui serait en partie basé sur des ingrédients extraits de plantes liées au tabac. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que la société applique divers processus aux plantes afin de leur faire produire des protéines qu’elles n’auraient pas autrement produites.

Le New York Times souligne que le vaccin “utilise une partie clonée de la séquence génétique du COVID-19 pour créer un antigène qui est ensuite inséré dans les plants de tabac pour la reproduction”.

British American Tobacco dit que son vaccin fait actuellement l’objet de tests précliniques et nous ne pouvons qu’espérer que ces tests donneront des résultats positifs. En effet, avec le décompte mondial des décès dus au coronavirus qui approche désormais les 45 000 personnes, la course à la recherche d’un vaccin ne s’est intensifiée que ces dernières semaines.

Kentucky BioProcessing dit que si leur vaccin se révèle efficace, ils pourraient fabriquer jusqu’à 3 millions de doses par semaine. De plus, la société a déclaré qu’elle développait le vaccin comme une initiative à but non lucratif, c’est-à-dire que nous éviterions heureusement un scénario où certaines personnes ne pourraient pas se permettre un vaccin si un vaccin était développé.

Alors que l’idée d’une entreprise de tabac proposant un vaccin semble farfelue, Kentucky BioProcessing a, par le passé, travaillé sur des traitements prometteurs pour d’autres virus comme Ebola.

Dans un communiqué sur les recherches en cours de l’entreprise, le Dr David O’Reilly de British American Tobacco a déclaré ce qui suit:

Le développement de vaccins est un travail difficile et complexe, mais nous pensons que nous avons fait une percée significative avec notre plateforme technologique sur les plants de tabac et sommes prêts à travailler avec les gouvernements et toutes les parties prenantes pour aider à gagner la guerre contre COVID-19.

Nous souscrivons pleinement à l’appel des Nations Unies pour une approche de l’ensemble de la société pour lutter contre les problèmes mondiaux. KBP étudie les utilisations alternatives du tabac depuis un certain temps. L’une de ces utilisations alternatives est le développement de vaccins à base de plantes. Nous nous engageons à contribuer à l’effort mondial visant à stopper la propagation du COVID-19 à l’aide de cette technologie.

La société espère commencer des essais cliniques complets dès que possible et a été occupée à discuter avec les organismes de santé gouvernants requis aux États-Unis et en Europe pour ce faire. Nous avons vu de nombreuses entreprises vanter les vaccins contre les coronavirus prometteurs ces dernières semaines, mais nous ne pouvons qu’espérer que Kentucky BioProcessing travaille réellement sur quelque chose qui pourrait très bien arriver sur le marché plus tôt que tard.

