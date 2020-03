Le vaccin contre le coronavirus pourrait être prêt pour les professionnels de la santé cet automne – .

Le développeur du vaccin contre le coronavirus Moderna a déclaré que le médicament ARNm-1273 qui est actuellement en phase d’essais cliniques pourrait être prêt à être déployé dès cet automne.

Les premiers bénéficiaires pourraient être des travailleurs de la santé et d’autres professionnels du domaine médical.

Un vaccin qui pourrait empêcher le grand public de contracter la maladie à COVID-19 ne sera pas disponible avant 18 mois.

COVID-19 n’a pas de remède pour le moment, et c’est pourquoi les mesures strictes de distanciation sociale sont si importantes. Combinée à un bon lavage des mains et à une meilleure hygiène, la quarantaine offrira aux scientifiques un temps précieux pour trouver des thérapies qui peuvent tuer le nouveau coronavirus et augmenter la vitesse de récupération des patients infectés. D’autres continueront de faire progresser les divers programmes de vaccination en cours, qui est le seul type de remède qui peut prévenir les réinfections et les épidémies de coronavirus futures. Actuellement, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mène un essai massif, testant quatre médicaments distincts qui ont montré des résultats prometteurs contre le virus dans des tests plus limités. L’OMS collabore également avec des scientifiques sur au moins 20 vaccins, dont l’un est déjà à l’essai aux États-Unis. Ce même vaccin pourrait être déployé dès cet automne, bien que seuls les travailleurs de la santé et certains autres professionnels puissent l’obtenir.

Produit par Moderna, le vaccin proposé (ARNm-1273) est en essai depuis plus d’une semaine à Seattle, où 45 volontaires ont été inoculés. C’est un progrès impressionnant pour un vaccin, mais cela ne signifie pas que la libération effective du remède COVID-19 peut avoir lieu plus tôt que l’année prochaine. Les essais de vaccins visent à garantir que le vaccin n’a pas d’effets secondaires indésirables. Même si le vaccin a été accéléré jusqu’à présent, l’approbation du grand public peut prendre entre 12 et 18 mois.

Cependant, le PDG de Moderna, Stephan Bancel, a déclaré vendredi à Goldman Sachs que le médicament ARNm-1273 pourrait être disponible pour les travailleurs d’urgence d’ici l’automne, selon un dossier réglementaire de la société. Selon The Street, Bacel a déclaré que «bien qu’un vaccin disponible dans le commerce ne soit probablement pas disponible pendant au moins 12 à 18 mois, il est possible qu’en cas d’urgence, un vaccin soit disponible pour certaines personnes, y compris éventuellement des professionnels de la santé, dans à l’automne 2020. »

Bacel a également déclaré que la société «augmentait sa capacité de fabrication pour la production de millions de doses par mois, sous la forme potentielle de flacons individuels ou multidoses». La société a ajouté dans le dossier que «la capacité de la société à produire des millions de doses par mois dépend des investissements dans l’extension et la poursuite de la construction de l’infrastructure de fabrication existante de la société».

Inoculer des professionnels de la santé et d’autres catégories d’emplois à risque d’être infectés en premier est tout à fait logique, et cela devrait se produire dès que possible. Les personnes qui luttent en première ligne contre la maladie devraient d’abord obtenir la protection appropriée, qu’il s’agisse d’équipement de protection, de traitement ou de vaccin. Mais, en plus de remplir leur rôle, les vaccins ne devraient pas avoir d’effets secondaires nocifs et il en va de même pour le médicament ARNm-1273 de Moderna. Nous espérons que les essais cliniques apporteront de bonnes nouvelles, mais nous attendons depuis longtemps.

