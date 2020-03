Le vaccin contre le coronavirus s’apprête à entamer des essais sur l’homme – .

Un vaccin précoce COVID-19 est rapidement préparé pour des essais sur l’homme.

La société derrière le médicament, Moderna, espérait que des tests humains seraient en cours d’ici l’été, mais dit maintenant que cela pourrait commencer dans quelques semaines.

Même si le vaccin est sûr et efficace, il faudra encore plusieurs mois avant qu’il ne soit largement disponible.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’une des premières sociétés américaines à proposer un vaccin candidat viable pour la pandémie de COVID-19 approche rapidement ses premiers essais sur l’homme. Le traitement a été mis au point par Moderna, qui a fourni aux National Institutes of Health des échantillons de son vaccin en vue des essais éventuels qui détermineront s’il est efficace pour empêcher le virus d’infecter un patient.

Initialement, on pensait que les procès ne pourraient pas commencer avant l’été, mais cette chronologie a radicalement changé. La priorité est maintenant de trouver un traitement qui fonctionne, mais même si le médicament de Moderna est efficace, cela ne signifie pas qu’il sera bientôt disponible.

Comme le rapporte CNBC, le calendrier mis à jour a été fourni par des responsables de la santé lors d’une audience gouvernementale jeudi.

«Nous avons dit qu’il faudrait de deux à trois mois pour l’avoir chez le premier humain», a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. «Je pense que nous allons faire mieux que ça. J’espère que d’ici quelques semaines, nous pourrons peut-être vous annoncer à tous que nous avons donné le premier coup à la première personne. “

C’est évidemment une bonne nouvelle, mais il reste de nombreuses questions sans réponse. Pour commencer, nous ne savons même pas si le vaccin se révélera efficace pour prévenir l’infection, et s’il l’est, quel niveau de protection il offrira. De plus, tester le médicament sur une variété de personnes prend du temps et permet de détecter les effets secondaires potentiels, de sorte que le jeu en attente se poursuivra pendant un certain temps.

“Je veux m’assurer que les gens comprennent, et je l’ai répété maintes et maintes fois, cela ne signifie pas que nous avons un vaccin que nous pouvons utiliser”, a ajouté Fauci. «Nous voulons dire qu’il est temps record de le faire tester. Ça va prendre un an à un an et demi pour vraiment savoir si ça marche. “

Même dans le meilleur des cas où le médicament est sûr et efficace contre le virus, le produire à grande échelle et le mettre entre les mains des médecins et des professionnels de la santé pourrait ne pas se produire avant 18 mois, voire plus.

Moderna n’est pas la seule entreprise à travailler sur un vaccin pour COVID-19, et il y a également eu des développements prometteurs d’autres sociétés de biotechnologie. Cependant, chacun de ces vaccins devra franchir les mêmes obstacles avant de pouvoir être utilisé, et le fait demeure que nous n’avons actuellement aucun médicament qui combat le virus.

Source de l’image: Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.