Le vaccin contre le coronavirus soutenu par Bill Gates entre dans la phase d’essai chez l’homme – .

Un nouveau vaccin contre le coronavirus qui a reçu un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates a commencé des essais sur l’homme.

Le vaccin à ADN INO-4800 d’Inovio s’est révélé prometteur dans les essais précliniques et les conclusions de l’étude de phase 1 seront prêtes cet été.

En cas de succès, le vaccin pourrait être prêt pour une utilisation d’urgence dès cet automne.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La course est lancée pour mettre au point un vaccin contre le nouveau coronavirus le plus rapidement possible, et les chercheurs de diverses institutions ont fait d’énormes progrès en très peu de temps. Deux essais sur l’homme ont commencé aux États-Unis et en Chine au cours des dernières semaines, tandis que des médecins australiens étudient les avantages potentiels d’un vaccin vieux de 100 ans contre le COVID-19. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est associée à une vingtaine de parties sur les vaccins COVID-19, selon un rapport publié il y a quelques semaines, et nous avons entendu parler de plusieurs projets en cours. L’un concerne une entreprise de tabac, tandis qu’un autre candidat-vaccin utilise un minuscule patch avec des aiguilles en sucre pour fournir la charge utile.

Bill Gates a déclaré il y a quelques semaines que la Fondation Bill et Melinda Gates sera le fer de lance du développement des vaccins COVID-19 en commençant à travailler sur pas moins de sept lignes de production distinctes pour les candidats potentiels. Seulement deux d’entre eux sont susceptibles de le faire, et l’effort pourrait coûter des milliards. Cependant, cela pourrait sauver des milliers de vies, car la logistique liée à la fabrication et à l’expédition réelles du vaccin doit être élaborée en même temps que la recherche sur le vaccin. Maintenant, nous avons appris qu’un des vaccins soutenus par Gates est prêt à entrer dans la phase 1 des essais cliniques.

La Food and Drug Administration (FDA) a accepté une demande d’Inovio Pharmaceuticals dans le cadre du programme Investigational New Drug, rapporte TechCrunch.

Le médicament testé est un vaccin à ADN appelé INO-4800, qui a montré des résultats prometteurs dans des études précliniques impliquant des animaux. Le médicament peut stimuler la réponse immunitaire en injectant une structure génétique spécifiquement conçue dans le corps humain. Le système immunitaire produit des anticorps pour combattre le pathogène nouvellement détecté, ce qui peut ensuite aider à combattre le nouveau coronavirus. 40 volontaires sains sélectionnés par la Perelman School of Medicine de Philadelphie à l’Université de Pennsylvanie et le Center for Pharmaceutical Research de Kansas City seront inoculés en phase 1. Les données de l’essai seront prêtes d’ici l’été.

Le vaccin est basé sur des travaux entrepris par Inovio pour l’épidémie du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) il y a quelques années. La société a utilisé un vaccin à ADN dans un essai de phase 1 qui a montré une réponse prometteuse, produisant un niveau élevé d’anticorps qui ont persisté pendant une période prolongée chez les sujets.

Inovio a produit des milliers de doses d’INO-4800 en quelques semaines, qui seront utilisées dans les essais de phase 1 et de phase 2. La société affirme qu’elle sera en mesure d’augmenter sa production jusqu’à un million de doses d’ici la fin de l’année si les essais cliniques réussissent. Les doses pourraient être utilisées dans des tests supplémentaires ou en cas d’urgence, en attendant l’autorisation.

Tous les vaccins COVID-19 dont l’utilisation chez l’homme est approuvée auront besoin de 18 mois pour être accessibles au grand public.

Source de l’image: ROMAN PILIPEY / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.