Le vaccin contre le VIH potentiel frappe un problème majeur dans les tests – .

Il y a seulement quelques mois, les nouvelles de vaccins anti-VIH potentiels ont suscité l’enthousiasme dans la communauté médicale, avec plusieurs développements prometteurs et de nouveaux médicaments en préparation. Malheureusement, la quête pour débarrasser le monde du VIH vient de subir un revers important, car un essai de vaccin contre le VIH mené par les National Institutes of Health s’est avéré largement inefficace.

Comme le rapporte la BBC, le vaccin candidat a été testé sur plus de 5 000 personnes en Afrique du Sud. Le vaccin a été spécialement conçu pour lutter contre une souche du virus qui est courante dans la région et malgré des travaux approfondis sur le médicament, le taux d’infections à VIH dans le groupe traité était en fait plus élevé que dans le groupe qui a reçu un placebo.

«Un vaccin contre le VIH est essentiel pour mettre fin à la pandémie mondiale et nous espérions que ce vaccin candidat fonctionnerait», a déclaré le Dr Anthony Fauci des NIH. «Malheureusement, ce n’est pas le cas. La recherche se poursuit sur d’autres approches pour un vaccin sûr et efficace contre le VIH, ce qui, selon moi, peut encore être atteint. »

Selon les chercheurs effectuant le test, 123 infections ont été enregistrées parmi les personnes ayant reçu le vaccin placebo, tandis que 129 infections ont été confirmées parmi celles qui ont reçu le vaccin candidat. De toute évidence, c’est une mauvaise nouvelle, et le NIH a annulé d’autres tests car il semblerait que le vaccin ne fonctionne pas comme prévu.

Aussi décevant que soit cet échec vaccinal pour les chercheurs, ce n’est pas la fin de la route. D’autres candidats au vaccin contre le VIH sont encore à divers stades de développement et de test, et les experts en santé restent optimistes à l’idée que nous pourrions avoir un vaccin viable contre la maladie prêt à être mis en place dans quelques années.

Des essais comme celui-ci, même lorsqu’ils sont courts, sont essentiels pour comprendre comment le VIH réagit à divers types de traitement, et les revers ne sont malheureusement qu’une partie du long terme.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

