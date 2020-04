Le vaisseau passe un test de pressurisation clé

WASHINGTON – Le 27 avril, un prototype du lanceur de nouvelle génération Starship de SpaceX a passé avec succès un test de pressurisation, qui avait détruit trois de ses prédécesseurs.

Le véhicule Starship SN4, sur une plate-forme dans les installations de SpaceX à Boca Chica, au Texas, était chargé d’azote liquide, un test conçu pour confirmer sa capacité à maintenir les propulseurs cryogéniques sous pression. Ce test est intervenu un jour après un test de pressurisation où les réservoirs ont été remplis d’azote gazeux à température ambiante.

Le directeur général de SpaceX, Elon Musk, a confirmé que le test de pressurisation cryogénique était un succès. “SN4 a passé la cryo preuve!” il a tweeté.

SN4 a passé la cryo preuve! 😅 pic.twitter.com/EJakThZRGF – Elon Musk (@elonmusk) 27 avril 2020

Trois prototypes précédents de Starship ont tous échoué à ce test de façon spectaculaire. En novembre 2019, une cloison dans le véhicule Starship Mark 1, que la société a dévoilé aux médias deux mois plus tôt, s’est rompue lors d’un test de pressurisation cryogénique, faisant voler des débris. L’entreprise a déclaré à l’époque que le résultat «n’était pas complètement inattendu».

Un deuxième véhicule Starship, le SN1, a également été détruit lors d’un essai de réservoir cryogénique le 28 février, cette fois avec le véhicule éclatant près de sa base. Musk a déclaré que l’échec de cet essai semblait provenir d’une «rondelle de poussée» à la base du réservoir qui prend la charge des moteurs Raptor du véhicule.

La société a ensuite démonté le prochain prototype de vaisseau spatial en développement, SN2, dans ses réservoirs, qui ont réussi à eux seuls un test de pressurisation début mars. Cependant, le véhicule Starship SN3 s’est effondré lors d’un autre test de pressurisation cryogénique le 3 avril. Musk a déclaré à l’époque qu’une erreur de configuration du test, plutôt qu’un défaut avec le véhicule lui-même, pouvait avoir causé le froissement du véhicule.

Le test de pressurisation cryogénique étant terminé, SpaceX installera un moteur Raptor dans le véhicule et effectuera un test de tir statique dès la fin de la semaine, a déclaré Musk. Cela sera suivi d’un court test «hop» du véhicule où il vole à une altitude de 150 mètres, semblable à un vol par un plus petit véhicule «Starhopper» en août 2019.

Musk a déclaré dans un tweet du 26 avril que le Starship SN4 serait «physiquement prêt» pour ce vol dans quelques semaines. “Les approbations peuvent prendre plus de temps.” Ce vol nécessiterait un permis expérimental du Bureau des transports spatiaux de la Federal Aviation Administration, comme ce fut le cas pour le vol d’essai de Starhopper en août dernier.

SpaceX travaille sur le prochain prototype de vaisseau spatial, le SN5, qui, selon Musk, aura trois moteurs Raptor et la section de cône de nez distinctive du véhicule. Musk a déclaré dans des tweets plus tôt dans le mois que les volets et autres surfaces aérodynamiques du véhicule “sont en cours de refonte pour réduire la masse et la simplicité”. Les volets révisés seraient installés sur les véhicules SN5 ou SN6.

Pour tous les défis que SpaceX a eu à tester les prototypes de Starship, Musk a déclaré que le plus grand défi consistait à développer la ligne de production du véhicule. “La chose qui est vraiment difficile, c’est le système de production”, a-t-il déclaré lors d’une discussion en ligne le 24 avril organisée par Hack Club, un groupe d’étudiants. Musk a déclaré dans la conversation qu’il était à Boca Chica pour superviser les travaux sur Starship.

“Concevoir une fusée est 1x dur, puis en construire une est 10x”, a-t-il déclaré. “La construction du système de production est au moins 100x, peut-être 1000x.”