Le vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon présenté en photo avant le prochain lancement

La NASA a publié une nouvelle photo SpaceX du prochain vaisseau spatial Crew Dragon dont le lancement est prévu et a confirmé que la mission devrait maintenant décoller sur une fusée Falcon 9 au plus tôt (NET) le 18 janvier.

Connue sous le nom de test d’abandon en vol (IFA), la mission exceptionnellement difficile représentera une étape importante pour Crew Dragon quels que soient les résultats. Conçu pour simuler un avortement au moment (presque) le plus mauvais possible lors du lancement, Crew Dragon allumera ses propulseurs d’abandon SuperDraco environ 60 à 90 secondes après le décollage, soumettant le vaisseau spatial à des contraintes encore plus extrêmes à peu près en même temps que lui et Falcon 9. passant par Max Q – «le moment de la contrainte mécanique maximale». Si le test échoue, SpaceX Demo-2 – le premier lancement de l’astronaute de la NASA par Crew Dragon – serait certainement retardé de plusieurs mois.

En cas de succès, cependant, cela pourrait ouvrir la voie au premier astronaute de Crew Dragon peut-être un mois ou deux plus tard, bien que le deuxième trimestre 2020 soit beaucoup plus probable. Simultanément, bien que difficile à expliquer rationnellement, Boeing semble confiant que son vaisseau spatial Starliner – ayant perdu le contrôle et n’a pas réussi à atteindre la Station spatiale internationale (ISS) il y a à peine plus d’une semaine et a subi un échec de déploiement du parachute lors d’un test d’abandon d’un pad un mois auparavant – est toujours sur la bonne voie pour son premier lancement d’astronaute («Crewed Flight Test», CFT) dans quelques mois seulement. Conformément au traitement spécial que la NASA semble destiné à accorder à Boeing, il semble que la course officieuse de Crew Dragon et Starliner à devenir le premier vaisseau spatial commercial à lancer des astronautes soit aussi proche que jamais.

Quoi qu’il en soit, le 18 janvier représente un retard d’une semaine depuis l’annonce de la dernière date de lancement de SpaceX et de la NASA – NET le 11 janvier 2020 au 18 décembre 2019. Le 11 janvier était lui-même un semaine de retard par rapport au 4 janvier, le premier lancement spécifique en vol interrompu. objectif publié le 6 décembre 2019. La date du test IFA de Crew Dragon a donc techniquement glissé de 14 jours au cours des 31 derniers jours, mais elle a également techniquement glissé de 7 jours au cours des 19 derniers.

En d’autres termes, comme discuté précédemment sur Teslarati, ces deux semaines de retards signifient que Falcon 9 et Crew Dragon seront certainement lancés en janvier 2020 – une amélioration significative de l’assurance du calendrier par rapport aux débuts du lancement de Crew Dragon Demo-1, qui a subi quelques trois mois de retards malgré le fait que son matériel soit prêt à voler partout.

SpaceX a réalisé un tir statique réussi du premier Falcon 9 évalué pour le vol humain le 24 janvier. (SpaceX)

Il a fallu près de six semaines à Crew Dragon pour passer du feu statique au décollage lors de son premier lancement de Demo-1 le 2 mars 2019. (NASA)

Avec un peu de chance, le booster Falcon 9 B1046 trois fois volé – presque détruit par le test d’abandon de Dragon – pourrait lancer une nouvelle capsule Crew Dragon C205 et une section de coffre jetable peut-être une seule semaine après avoir effectué un feu statique de routine et une répétition générale de la robe humide au Pad 39A. Cela représenterait une amélioration presque sextuple par rapport au moment du premier lancement du vaisseau spatial Falcon 9, qui a mis environ six semaines pour passer du feu statique au décollage.

La NASA dit que le retard du 11 janvier au 18 janvier «laisse plus de temps pour le traitement des engins spatiaux», bien que la réalité soit presque certainement une répartition assez uniforme entre le traitement SpaceX et le processus d’examen du plodding de la NASA (c’est-à-dire la paperasse). Quoi qu’il en soit, à seulement 11 jours de la dernière date de lancement, le deuxième lancement de Falcon 9 de Crew Dragon converge rapidement vers un décollage au cours des deux dernières semaines de janvier 2020.

Consultez les newsletters de Teslarati pour des mises à jour rapides, des perspectives sur le terrain et des aperçus uniques des processus de lancement et de récupération de fusées SpaceX.