Le vaudou 3dfx pourrait rouler à nouveau, sous forme de Lego

Lego a un site Web d’idées, où les utilisateurs peuvent soumettre des idées de produits que Lego envisagera de transformer en ensembles de collection réels. L’idée du site Web est simple: tout le monde peut télécharger un design Lego, qui est ensuite voté par la communauté. Si un projet reçoit un certain nombre de votes, le délai pour atteindre le prochain niveau d’intérêt est prolongé. S’il atteint 10 000 voix, Lego peut officiellement considérer l’ensemble pour la production. Maintenant, quelqu’un a proposé un GPU basé sur une conception que certains d’entre vous pourraient trouver un peu familier.

3dfx a peut-être disparu de l’industrie il y a des décennies, mais un créateur a eu l’idée de ramener le GPU sous forme de Lego. Pour ceux d’entre vous qui ne s’en souviennent pas, le 3dfx Voodoo a été le premier accélérateur 3D grand public pour les systèmes de jeux. La famille Voodoo a implémenté une version simplifiée d’OpenGL que 3dfx a appelé «Glide». Il n’était pas capable d’afficher un bureau 2D – vous avez en fait connecté le Voodoo ou Voodoo 2 directement à votre GPU 2D existant par un câble de moniteur externe, puis raccordé votre moniteur à la carte Voodoo.

Fait amusant: nous ne les appelions pas réellement GPU à l’époque, car le terme n’avait pas encore été inventé. Nvidia a popularisé le terme GPU, tandis que VPU, l’alternative proposée par ATI, n’a pas réussi à s’imposer sur le marché. Le 3dfx Voodoo est devenu un GPU légendaire pour beaucoup de gens. Je n’en possédais pas personnellement; Je suis entré dans les jeux 3D lorsqu’un oncle m’a acheté un Diamond Monster 3D II pour Noël vers 1997, et je suis un peu déçu que nous commencions avec le Voodoo original plutôt qu’avec le suivi considérablement amélioré.

Comme le note le créateur:

Au début des années 90, les jeux vidéo PC plus complexes nécessiteraient des ordinateurs plus puissants, obligeant les joueurs PC à passer de 286 à 386 et plus cher pour jouer les derniers titres. Avec l’apparition des cartes graphiques 3D, ces mises à niveau radicales n’étaient plus aussi nécessaires et des cartes telles que le Voodoo sont rapidement devenues la mise à niveau de choix pour les propriétaires de PC souhaitant jouer à des jeux tels que Quake by id Software. Cette carte faisait partie d’une courte série de cartes PC que j’ai fabriquées pour le plaisir en 2019 comme moyen amusant de passer le temps. J’ai aimé les faire et ils ont été une source de nostalgie agréable.

Jusqu’à présent, le Lego Voodoo a respecté les niveaux d’intérêt de 100 voix et 1000 voix. Je n’ai jamais acheté un ensemble Lego en tant qu’adulte, mais si la société l’a réellement construit, j’en achèterais probablement un. Le fait qu’il y ait une fausse ombre sur la construction Lego est une très belle touche à la façon dont nous traitons généralement la photographie des produits. Aucun mot sur si ce modèle est livré avec un câble d’intercommunication SLI, et vous pouvez avoir du mal à trouver une carte mère qui prend en charge Lego PCI, mais cela semble être un effort louable pour nous.

