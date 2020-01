Le virus du mystère effrayant qui est apparu en Chine se propage maintenant dans d’autres pays – .

La saga étrange et légèrement troublante du mystérieux virus qui a surgi en Chine il y a quelques semaines vient d’entrer dans une nouvelle phase effrayante. Au moins deux cas d’infection par le virus ont maintenant été confirmés en dehors de la Chine, avec un patient testé positif pour le virus en Thaïlande plus tôt cette semaine, suivi d’un second au Japon.

Comme le rapporte l’Organisation mondiale de la santé dans une nouvelle mise à jour, on ne sait pas grand-chose de cette nouvelle souche de virus, y compris ses origines. De plus, les premières hypothèses selon lesquelles le virus ne peut pas être transmis de personne à personne sont maintenant remises en question, car certaines des personnes nouvellement infectées ne semblent pas avoir de lien avec les travailleurs du marché des fruits de mer de Huanan à Wuhan, en Chine, où le le virus a été identifié pour la première fois.

Dans les premiers jours de l’épidémie, seules les personnes qui avaient visité ou travaillé au marché des fruits de mer de Huanan sont tombées malades. Les responsables de la santé ont surveillé de près les amis et les membres de la famille des patients malades et ont noté qu’aucun d’eux n’avait contracté le virus, ce qui suggère que le virus n’est pas transmis entre les personnes, mais plutôt d’animaux à personnes.

C’est une distinction extrêmement importante car elle signifie que les personnes séropositives ne pourraient pas transmettre leur maladie à d’autres personnes. Cependant, les cas confirmés au Japon et en Thaïlande sont un peu plus effrayants, car aucune de ces personnes ne semble avoir visité le marché de Huanan, et on ne sait pas comment ils ont été infectés en premier lieu.

Les virus peuvent changer avec le temps, s’adapter à de nouvelles conditions et, dans certains cas, muter de manière à modifier leur propagation. Le pire des cas serait que ce nouveau virus ait trouvé un moyen de passer d’une personne à une autre, bien que les responsables de la santé ne soient pas encore en mesure de déterminer si tel est le cas.

Il reste beaucoup à comprendre sur le nouveau coronavirus, qui a été identifié pour la première fois en Chine au début du mois. On ne sait pas assez sur le nCoV 2019 pour tirer des conclusions définitives sur la façon dont il est transmis, les caractéristiques cliniques de la maladie ou l’étendue de sa propagation. La source reste également inconnue.

Nous devrons attendre et voir comment tout cela se passe, mais si vous voyagez à travers la Chine, en particulier la région de Wuhan, cela vaut la peine d’être extrêmement prudent.

