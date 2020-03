Le vol Starliner rehausse le profil du réseau spatial

Lorsque le CST-100 Starliner de Boeing n’a pas réussi à atteindre la Station spatiale internationale en décembre, les premiers rapports ont lié une partie du problème au système de suivi et de transmission de données par satellite de la NASA (TDRSS).

Une analyse ultérieure a révélé que des problèmes logiciels avaient conduit au vol d’essai abrégé de Starliner. Pourtant, la mission a rehaussé le profil du TDRSS et souligné la nécessité de communications robustes en orbite terrestre basse.

Depuis les années 1970, la NASA a mis à jour son réseau spatial à plusieurs reprises pour répondre à la demande. Sept satellites et quatre stations au sol assurent la majeure partie des communications pour plus de 40 missions, dont la Station spatiale internationale, le télescope spatial Hubble de la NASA et le Transiting Exoplanet Satellite Survey.

Certains satellites du réseau spatial ont plus de deux décennies. Néanmoins, le réseau spatial continue d’offrir une couverture mondiale fiable 24 heures sur 24 pour les missions dirigées par la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration et d’autres agences gouvernementales, a déclaré Ted Sobchak, chef de projet NASA Space Network. Les satellites ont généralement beaucoup de carburant et lorsque la batterie est faible, la NASA travaille avec des experts pour le gérer, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, l’agence spatiale continue de mettre à jour les stations au sol. “La magie opère sur le terrain”, a déclaré Sobchak. «À mesure que la technologie moderne et le traitement des formes d’onde s’améliorent, nous sommes en mesure d’ajouter de nouvelles capacités et de trouver de nouvelles façons de résoudre les problèmes.»

Dans le passé, les satellites dans certaines régions de l’orbite terrestre, y compris au-dessus de l’océan Indien, ne pouvaient pas atteindre le réseau spatial. Ces problèmes ont été en grande partie résolus avec des satellites au-dessus de l’océan Indien et une passerelle à Guam.

“Tant que vous êtes [at an altitude] sur environ 73 kilomètres, vous êtes toujours en vue d’un satellite de suivi et de relais de données », a déclaré Sobchak.

Cela ne veut pas dire que les vaisseaux spatiaux ne connaissent jamais de lacunes dans la couverture du réseau spatial. Le signal de la Station spatiale chute lorsqu’une partie de la structure de l’avant-poste bloque son antenne. De plus, les satellites du réseau spatial sont sur des orbites inclinées, ce qui signifie que d’autres satellites passant au-dessus des pôles terrestres se déplacent parfois hors de la vue du TDRSS.

En ce qui concerne Starliner, “c’était toujours en vue du TDRSS”, a déclaré Sobchak. «Notre système a fonctionné comme prévu et nous l’avons indiqué de manière appropriée.»

Boeing est parvenu à la même conclusion. Le vol Starliner n’a révélé aucune lacune avec les satellites de suivi et de relais de données ou le réseau spatial, a déclaré la porte-parole de Boeing, Jessica Landa, par e-mail. «Il existe de nombreux facteurs qui ont un impact sur les connexions espace à espace, tels que la géométrie relative entre les vaisseaux spatiaux, les angles de visée de l’antenne et les plages dynamiques, ainsi que les interférences environnementales.»

Néanmoins, il y a eu une brève perte de signal pendant la mission Starliner.

«Nous pouvons confirmer qu’au moment du décrochage, notre système a correctement sélectionné la bonne paire d’antennes pointant vers le bon satellite de suivi et de relais de données, et que dans la plupart des [of] la mission, nous avons pu maintenir une communication constante et un verrouillage du signal », a déclaré Landa. “Nous avons observé des interférences de signaux externes sur certaines zones géographiques, qui peuvent être attribuables à un niveau de bruit élevé en raison de tours de cellules fonctionnant à des fréquences similaires.” Boeing continue d’enquêter sur cette affaire et de rendre son système plus résistant, a-t-elle ajouté.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 16 mars 2020 du magazine SpaceNews.