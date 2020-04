Le VOX Space de Virgin Orbit remporte un contrat de lancement de 35 millions de dollars avec la US Space Force

Le contrat porte sur trois lancements dédiés à la livraison de 44 petits satellites en orbite terrestre basse.

WASHINGTON – VOX Space, une filiale de Virgin Orbit qui se concentre sur le marché des lancements de sécurité nationale, a remporté un contrat de 35 millions de dollars pour trois lancements dédiés afin de livrer 44 petits satellites sur orbite terrestre basse, a annoncé en avril le Space and Missile Systems Center de l’US Space Force. dix.

VOX Space, basé à El Segundo, en Californie, utilisera la fusée LauncherOne. Le contrat porte sur la mission STP-S28 de fournir des services de lancement orbital pour le programme d’essais spatiaux du ministère de la Défense. Les expériences STP-S28 seront utilisées par la Force spatiale pour développer sa future architecture spatiale. Le lancement est provisoirement prévu pour octobre 2021.

STP-S28 est le premier contrat attribué par le programme de lancement de systèmes de fusée du Space and Missile System Center pour le programme Orbital Services-4.

OSP-4 est un achat de neuf ans de services de lancement d’une valeur de près d’un milliard de dollars. En octobre, le Space and Missile System Center a annoncé que huit sociétés avaient été sélectionnées pour concourir pour les services de lancement de l’OSP-4. STP-S29 est le prochain ordre de mission de mission qui devrait être attribué fin 2020.

Le programme OSP-4 est destiné au lancement de petites et moyennes charges utiles supérieures à 400 lb. Les fournisseurs doivent être en mesure de livrer ces charges utiles en orbite dans les 12 à 24 mois suivant la réception d’une commande. Le programme est géré par la Division des petits lancements et des cibles de lancement du Space and Missile Systems Center de la base aérienne de Kirtland, au Nouveau-Mexique.

L’une des expériences du STP-S28 est QUEYSSAT, développée par le U.S.Air Force Research Laboratory et le ministère canadien de la Défense nationale. Le satellite testera l’optique adaptative et les communications quantiques.

La fusée LauncherOne de Virgin Orbit n’a pas encore effectué son premier vol. La fusée sera lancée par avion à partir d’un avion porteur 747-400 «Cosmic Girl» modifié.

Le mois dernier, la société a effectué un test de taxi au port aérien et spatial de Mojave en Californie. La prochaine étape avant le lancement orbital sera un vol d’essai de transport en captivité avec la fusée attachée à l’avion.

Un porte-parole a déclaré le 10 avril que Virgin Orbit et VOX Space étaient “au milieu des derniers préparatifs pour une démonstration de lancement orbital prévue prochainement”.