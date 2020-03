L’éblouissante Hyundai Elantra 2021 se déploie sur un plateau de cinéma vide

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Hyundai a encore amélioré son jeu avec la révélation mondiale de la septième génération de la berline Elantra. La voiture est vraiment impressionnante, mais le décor de West Hollywood pour le déploiement, appelé The Lot, était essentiellement désert: pas de journalistes, pas d’analystes, pas de photographes et pas de traiteurs – juste des gens de Hyundai, des danseurs et des vidéastes pour l’annonce en direct Mardi soir. Depuis le début du mois de mars, il n’y a pas eu de grands salons de l’automobile et, depuis cette semaine, plus de présentation sur place de nouveaux véhicules par les médias / analystes. Ils ont tous été rappelés ou transférés de personne à virtuel en raison de problèmes de coronavirus.

Comme avec la nouvelle berline intermédiaire Hyundai Sonata de l’automne dernier, Hyundai a insufflé à l’Elantra des caractéristiques de classe supérieure, une multitude de technologies de série ou en option, notamment une conduite semi-autonome et une paire d’écrans couleur de 10,25 pouces dans le tableau de bord. Il y aura des moteurs réguliers et performants ainsi qu’un hybride qui atteindra mieux que 50 mi / gal. Nous prévoyons que les lignes de finition se vendront entre 20 000 $ et 28 000 $ lorsque Elantra 2021 sera expédiée à l’automne.

Dans le même temps, alors que les acheteurs passent des voitures compactes aux VUS compacts, la qualité et l’attrait des petites berlines n’ont jamais été meilleurs, dominé par la Mazda3 2020 (qui a été livrée l’année dernière). Même les anciennes voitures de secours telles que la Toyota Corolla ont injecté un niveau supérieur de qualité et d’équipements. Maintenant, Hyundai a la chance de relever la barre, comme elle l’a fait avec Sonata, notre voiture ExtremeTech en titre de l’année.

Le design extérieur global, avec des lignes sculptées, un pli net le long du côté et une calandre dominante, est ce que Hyundai décrit comme «une sportivité sensuelle définie dans la conception de la dynamique des paramètres». Tout ce que nous pouvons dire, c’est qu’il a l’air bien, et c’est une calandre à gros cul à l’avant, qui est apparemment la chose de conception paramétrique.

Hyundai prend la sécurité au sérieux avec de nombreuses fonctionnalités standard…

Assistance à l’évitement de collision avant (FCA) avec détection des piétons.Assistance au maintien de voie (LKA) .Assistance au suivi de voie (LFA, terme de Hyundai pour l’assistance au centrage de voie) qui peut garder le véhicule centré sur l’autoroute et les rues de la ville.Aide au faisceau de route (HBA) , ou des feux de route automatiques.Système d’avertissement d’attention du conducteur (DAW) qui surveille et avertit de la somnolence.Caméra de recul avec directives dynamiques, qui (la partie caméra) est requise aux États-Unis

… Et les propose en option

Avertisseur d’angle mort (Hyundai l’appelle l’assistance anti-collision aux angles morts) et alerte de circulation transversale arrière Régulateur de vitesse adaptatif (Smart Cruise Control) Niveau 2 auto-conduite (aide à la conduite sur route) Avertissement de sortie en toute sécurité utilisant l’avertissement d’angle mort pour les portes côté autoroute sont fermées s’il aperçoit une voiture qui monte Aide à éviter les collisions de stationnement (PCA) pour détecter les piétons et les obstacles à l’arrière

L’Elantra sera livré en standard avec un écran couleur de huit pouces dans la pile centrale avec radio HD et prise en charge sans fil Apple CarPlay et Android Auto, ce qui signifie sans fil la connexion et le contrôle du téléphone à la voiture. La charge sans fil Qi est facultative.

Une option est une paire d’écrans de 10,25 pouces (photo ci-dessus) collés sous une seule feuille de verre, un pour le tableau de bord numérique, un pour le système d’infodivertissement. Il y a seulement quelques années, l’écran central était considéré comme grand si un écran LCD de 7 ou 8 pouces était proposé. L’option d’affichage 10,25 pouces comprend un processeur d’infodivertissement plus rapide. Une mise à niveau audio Bose à huit haut-parleurs est également facultative.

Hyundai continue d’offrir Blue Link, son système télématique, et avec lui la navigation basée sur le cloud (que ou utiliser votre téléphone). L’application pour smartphone Hyundai fait le verrouillage / déverrouillage à distance habituel, trouve ma voiture, fait retentir les fonctions klaxon / lumières. De plus, vous pouvez obtenir une carte RFID appelée Digital Key qui fonctionne comme une entrée à distance bon marché (environ 20 $ pour les extras) et une clé de démarrage de voiture via Near Field Communication et Bluetooth Low Energy. Si vous le prêtez à un ami, vous ne payez pas des centaines de dollars pour un remplacement de clé s’il est perdu. C’est pour Android uniquement; Apple reste pointilleux sur l’utilisation de sa puce NFC.

Hyundai affirme avoir amélioré le système de reconnaissance vocale intégré (quelle que soit l’offre de votre téléphone) pour le contrôle conversationnel. Il vous permet de dire: climat marche / arrêt; marche / arrêt du climatiseur; marche / arrêt de la chaleur; ventilateur haut / bas; dégivrage activé; régler le ventilateur sur le visage, les pieds ou le visage et les pieds; décongeler et régler le ventilateur aux pieds; échauffement / refroidissement; système d’admission d’air activé; allumer / éteindre les sièges chauffants (conducteur / passager); définir les niveaux de siège chauffant 1, 2 ou 3 (conducteur / passager); dégivrage de la lunette arrière marche / arrêt; et allumez / éteignez le volant chauffant.

L’Elantra 2021 est à peu près aussi grande qu’une voiture compacte peut être et être toujours compacte: 184,1 pouces de long (+2,2 pouces de plus que l’Elantra sortante de sixième génération 2015-2020), 71,9 pouces de large (+1,0 pouce), 55,7 pouces hauteur (moins 0,8 pouces), avec un empattement de 107,1 pouces (+0,8 pouces). Parmi l’ensemble à peu près compétitif, il est plus grand que la Toyota Corolla et la Honda Civic, à peine plus grand que la Mazda3 et 1,0 pouce plus court que la Volkswagen Jetta. Cela devrait rendre la cabine encore plus spacieuse; nous devrons voir ce que la hauteur inférieure fait pour le dégagement pour la tête aux places arrière. Les spécifications rendent l’espace pour les jambes du siège arrière, 38 pouces, à égalité avec certaines voitures pleine grandeur.

L’Elantra 2021 sera offerte dans les mêmes gammes SE, SEL et Limited. Quant à la locomotion, la voiture de base obtient le moteur quatre cylindres de 2,0 litres actuel avec 147 ch et une CVT. Hyundai laisse espérer des performances avec une version N-Line avec un turbo quatre. Et pour suivre la Toyota Corolla hybride et la Honda Insight (une hybride Civic sous un nom différent), il existe une version hybride avec un moteur à essence de 1,6 litre, un moteur électrique de 43 chevaux, un combiné 139 chevaux, un six- boîte de vitesses à double embrayage et une cote EPA combinée de «plus de… 50 mi / gal». Les éditions hybrides Corolla et Insight sont évaluées à 52 mpg.

Les caractéristiques de l’Elantra devraient – pourraient – consolider le marché du fléchissement des voitures compactes, qui est tombé à 1,39 million l’an dernier, contre 1,56 million. L’Elantra s’est classée quatrième l’année dernière avec 175 094 ventes, en baisse de 13%, juste derrière la Nissan Sentra. La Civic et la Corolla ont vendu plus de 300 000 unités.

Pour ne pas dissiper le moindre marché des petites berlines, mais nous ne pouvons qu’espérer que le même style, les mêmes caractéristiques et la même technologie que l’Elantra arriveront bientôt au VUS compact Tucson de Hyundai, dont la troisième génération a été mise en vente en 2015 et a été rafraîchie en 2019. Attendez-vous plus tard cette année en tant que modèle 2021. Hyundai a été sur une lancée avec d’excellents déploiements l’année dernière, y compris le SUV Palisade de taille moyenne et la Sonata. Cela va probablement continuer avec l’Elantra, puis, nous l’espérons, avec le Tucson.

