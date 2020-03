L’échange d’équipage russe ne devrait pas avoir d’impact sur la prochaine mission de l’ISS

WASHINGTON – Alors que les responsables russes donnent leur approbation finale à l’équipage de la prochaine mission Soyouz à la Station spatiale internationale, le directeur de la station spatiale de la NASA dit que l’échange de cosmonautes russes ne devrait pas poser de problème pour le vol.

L’agence spatiale russe Roscosmos a annoncé le 13 mars que l’équipage principal de la prochaine mission Soyouz, composé de l’astronaute américain Chris Cassidy et des cosmonautes russes Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner, avait réussi les examens finaux et avait été autorisé à piloter la mission. Ils devraient être lancés sur l’ISS à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-16 le 9 avril.

Ivanishin et Vagner, cependant, n’ont été affectés à la mission qu’en février, en remplacement de Nikolai Tikhonov et Andrei Babkin. Les responsables russes et américains diraient seulement qu’un problème médical a conduit à leur remplacement, bien que les médias russes aient rapporté que Tikhonov avait subi une blessure à l’entraînement.

Dans une interview la semaine dernière lors de la Conférence des chercheurs suborbitaux de prochaine génération dans le Colorado, Kirk Shireman, responsable du programme ISS à la NASA, a déclaré qu’il ne s’attendait à aucune difficulté majeure en raison de l’échange. “Pendant un certain temps, Chris Cassidy s’entraînait avec Ivanishin et Vagner, donc il les connaît très bien”, a-t-il déclaré. «Parfois, changer d’équipage un mois est perturbateur, mais dans ce cas, ils se connaissent assez bien.»

Un facteur compliquant était que Tikhonov et Babkin ont suivi une formation supplémentaire pour se préparer aux opérations prolongées de la station avec seulement trois personnes à bord. Tikhonov s’était entraîné à la sortie dans l’espace avec Cassidy, Babkin apprenant à utiliser le bras robotique de la station, s’il devait y avoir un besoin urgent d’une sortie dans l’espace pendant leur mission. Cassidy et les deux Russes seront probablement les seuls personnes sur la station pendant la majeure partie de leur mission de six mois, sauf lors d’une visite des astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley lors d’un vol d’essai de Crew Dragon au plus tôt en mai.

Shireman a déclaré qu’Ivanishin et Vagner avaient reçu une formation similaire, Ivanishin étant formé pour une sortie dans l’espace et Vagner pour la robotique. “Donc, nous sommes en bonne forme”, a-t-il déclaré.

“Nous nous attendons à ce que tout se passe bien”, a-t-il ajouté, une opinion qui, selon lui, était partagée par Roscosmos. “Ils ne voient aucune inquiétude ici.”

La pandémie de coronavirus pourrait également affecter la mission. Des responsables russes avaient précédemment suggéré que la mise en quarantaine avant le vol de l’équipage pourrait commencer plus tôt que la normale en réponse à l’épidémie. Shireman a confirmé que de telles mesures étaient en discussion.

“Nous attendons d’eux qu’ils prennent des mesures supplémentaires pour s’assurer que la quarantaine est un peu plus stricte”, a-t-il déclaré. “Nous sommes prêts à y faire face si cela se produit.”