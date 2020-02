L’écran de verre du Galaxy Z Flip a toujours une couche de plastique facilement endommagé

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Samsung a été le premier fabricant d’appareils Android à sortir un téléphone pliable avec le Galaxy Fold, et il vient d’en lancer un second. Le Galaxy Z Flip est un plus petit modèle à clapet pliable, et c’est le premier à avoir un écran en verre pliable. Cependant, un test de torture précoce a mis en doute la durabilité de cet écran «en verre». Selon la chaîne YouTube JerryRigEverything, l’écran du Galaxy Z Flip se raye comme un plastique.

Utiliser un écran en verre sur le Z Flip était un gros problème pour Samsung – il a souligné cette fonction à plusieurs reprises lors de l’annonce. Le Galaxy Fold et le Motor Razr ont tous deux des écrans en plastique, ce qui les rend plus sujets aux rayures et à d’autres formes de dommages que les écrans en verre. Il est naturellement difficile de fabriquer un couvercle en verre pliable pour un panneau OLED, mais Samsung a prétendu l’avoir fait avec le Z Flip.

JerryRigEverything propose des tests de durabilité de la plupart des nouveaux smartphones, et l’un de ces tests mesure la ténacité de l’écran sur l’échelle de Mohs. Un téléphone en verre moderne gratte entre un niveau six et sept, mais les écrans en plastique grattent autour du niveau deux ou trois. Pour référence, les diamants sont un dix sur l’échelle de Mohs, et les ongles sont environ trois. La vidéo de JerryRigEverything a montré que le scratch du Galaxy Z Flip est de niveau 2 tout comme le Galaxy Fold, mais cela ne devrait pas se produire si c’est du verre.

Samsung a dû publier une explication, qui révèle quelque chose d’inattendu à propos du Z Flip. Alors que l’écran est en verre ultra-mince, il y a une couche de plastique sur le dessus du verre similaire à celle du Galaxy Fold. Samsung n’a pas expliqué exactement pourquoi cette couche de plastique est là, mais cela a probablement quelque chose à voir avec la protection du verre contre les dommages. Comme nous l’avons vu plus tard dans la vidéo JerryRigEverything, il a certainement besoin d’une protection. Un objet pointu peut réellement percer l’écran car le verre est incroyablement mince. Bien que les gens semblent convenir que le verre rend le téléphone plus solide que les appareils dotés d’écrans en plastique, il n’a pas toutes les propriétés que vous attendez du verre.

Ainsi, le Galaxy Z Flip n’est peut-être pas l’expérience de téléphone pliable sans compromis que nous espérions. Vous devrez toujours faire preuve de prudence pour garder l’écran immaculé, et les rayures pourraient toujours être inévitables. De toute évidence, Samsung a mal géré les attentes. Heureusement, Samsung propose un remplacement d’écran au cours de la première année de possession à un coût réduit de 119 $. Nous ne savons pas combien de remplacements d’écran supplémentaires seront.

