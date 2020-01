L’effervescence effrénée de Sonos illustre la stupidité de la technologie intelligente

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le PDG de Sonos a publié une déclaration dans le but de clarifier une annonce controversée antérieure. Cette semaine, le fabricant d’enceintes intelligentes Sonos a annoncé que mai 2020 marquerait la fin des mises à jour et mises à niveau gratuites pour certains produits plus anciens. Les clients qui souhaitent continuer à utiliser ces produits sont libres de le faire – mais si vous avez des produits Sonos plus récents dans votre réseau de sonorisation, il y a un hic. Après mai 2020, vous devrez soit renoncer à toutes les futures mises à jour pour votre matériel Sonos plus récent, soit créer deux réseaux distincts, un pour les appareils hérités et un pour vos nouveaux haut-parleurs.

Pour être juste, une partie du tumulte sur Internet a été provoquée par des malentendus. Sonos a promis que vous pourrez utiliser les appareils hérités après mai 2020, mais pas sur le même réseau que vos autres produits Sonos. Cela s’est transformé en «Sonos vous obligera à acheter du nouveau matériel si vous souhaitez des mises à niveau logicielles» dans certains coins d’Internet. Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a écrit un article de blog pour remettre les pendules à l’heure sur plusieurs points:

Nous travaillons sur un moyen de diviser votre système afin que les produits modernes fonctionnent ensemble et obtiennent les dernières fonctionnalités, tandis que les produits hérités fonctionnent ensemble et restent dans leur état actuel. Nous finalisons les détails de ce plan et nous en partagerons davantage au cours des prochaines semaines.

Bien que nous ayons beaucoup d’excellents produits et fonctionnalités en préparation, nous voulons que nos clients passent à nos derniers et meilleurs produits lorsqu’ils sont enthousiasmés par ce que les nouveaux produits offrent, non pas parce qu’ils se sentent obligés de le faire.

Il y a une ligne dans le reportage de The Verge sur ce sujet que j’ai trouvé particulièrement intéressante. Chris Welch écrit: “Sonos a insisté pour que ces produits, dont certains datent d’une décennie, soient amenés à leurs limites technologiques.” Ce sont ses mots, pas Sonos “, mais c’est un résumé précis de ce que l’entreprise a dit. Cela m’a fait penser à ma propre solution stéréo.

Deux types de personnes

Mon système audio de salon actuel est un peu différent de tout produit vendu par Sonos. Il est construit autour de haut-parleurs Advent comme ceux illustrés dans l’image ci-dessus. L’image ci-dessous est pour le petit haut-parleur de l’Avent, mais c’est en fait le meilleur ajustement que j’ai trouvé en ligne pour ce à quoi mes haut-parleurs ressemblaient lorsqu’ils étaient neufs (euh) et avec leurs couvercles avant dans un état un peu plus vierge que le mien actuellement. Les deux images de l’Avent proviennent de VintageAudioExchange:

Je ne sais pas quand le haut-parleur Advent a été mis en vente au-delà du «début des années 70», car il a été lancé il y a si longtemps, Google ne connaît pas la date exacte de lancement. (Voici une critique Stereophile de janvier 1971.) Ma version de ces enceintes n’est pas aussi belle – le temps n’a pas été tendre avec ce bois de placage – mais elles sonnent toujours aussi bien. Je les ai reconstruits en 2002 avec des pièces d’origine. Les systèmes modernes combinent souvent de petits haut-parleurs satellites avec un seul caisson de basses; de grands haut-parleurs comme celui-ci intègrent un woofer de 12 pouces et un tweeter dans le même boîtier.

Les haut-parleurs que je possède et que j’utilise aujourd’hui sont les premiers orateurs dont je me souviens consciemment avoir entendu. Je ne veux pas dire qu’ils sont de la même marque, marque ou modèle. Je veux dire que ce sont les mêmes haut-parleurs. Mon père les a achetés avant ma naissance et me les a donnés quand j’ai eu 18 ans. J’ai toujours le récepteur Pioneer SX-3600 qui se marie avec eux et il fonctionne toujours, bien que je sois depuis passé à un récepteur plus moderne avec la permission de mon collègue, David Cardinal.

La toute première chanson dont je me souviens avoir entendu consciemment? “30 000 livres de bananes” de Harry Chapin, extrait de l’album Greatest Stories Live. Le tourne-disque et le récepteur étaient assis dans une petite armoire blanche dans laquelle mon père a soigneusement percé des trous, afin qu’il puisse en faire passer le câblage.

J’ai fait une erreur il y a plusieurs années et je les ai stockés. Ils ont langui pendant quelques années pendant que je me contentais d’autres solutions. Quelques semaines avant Noël, j’ai finalement mordu la balle, les ai sortis du garage et reconstruit le système audio et le PC du centre multimédia dans le salon. J’utilisais un système standard 5.1 «subwoofer + tweeter» du genre qui est populaire de nos jours autour du prix de 100 $ – 200 $. C’est un bon ensemble d’enceintes. Je ne peux pas m’en plaindre.

Mais mes yeux se sont arrachés la première fois que j’ai entendu ces Advents à nouveau, après des années de silence. Il y a une différence pas si subtile entre l’utilisation de haut-parleurs à l’ancienne et des systèmes plus modernes. Les haut-parleurs Advent n’ont pas la capacité subsonique et bruyante d’un subwoofer, mais les médiums sont meilleurs que tout ce que vous obtenez d’un système de tweeter / subwoofer aujourd’hui. Les subwoofers sont parfaits pour battre les basses et les bandes sonores de films, mais si vous voulez réellement entendre des gens chanter, ils ne sont pas idéaux.

Mes Advents ont entre 45 et 50 ans. Même lorsqu’ils étaient nouveaux, ils n’étaient pas considérés comme les «meilleurs» haut-parleurs – ils étaient conçus pour être de très bons haut-parleurs de milieu de gamme et abordables. Je ne doute pas que certains d’entre vous possèdent des systèmes audio qui surclassent complètement les miens, bien que j’aie un plan vague pour créer une solution sonore 7.1 en les utilisant comme paire avant, puis en ajoutant un subwoofer en dessous, juste pour le plaisir.

Mes haut-parleurs de l’Avent sont les meilleurs haut-parleurs pour une seule et unique raison: mon père me les a donnés.

J’ai pensé à tout cela en lisant le résumé de Welch sur la position de Sonos. Selon Sonos, un haut-parleur qu’ils ont construit il y a seulement 10 ans a atteint ses «limites technologiques». Cela m’a fait réfléchir à la façon dont nous avons permis aux entreprises de définir arbitrairement ce que sont les «limites technologiques», à quoi elles ressemblent et comment facilement cette phrase est lancée par les entreprises pour justifier le matériel de brique, la suppression de fonctionnalités ou empêcher les clients de réparer leur propre équipement. C’est un problème bien plus important que Sonos ou toute autre entreprise. Cela a même un impact sur l’armée américaine.

Si Sonos avait existé entre le milieu et la fin des années 1970 et que mon père avait choisi de lui acheter un haut-parleur, il n’y aurait eu rien à transmettre en premier lieu. Bien avant mes 18 ans, cette enceinte aurait atteint ses limites technologiques et aurait été abandonnée. Dans cette réalité alternative, au lieu de soulever deux grosses boîtes lourdes dans ma minuscule Ford Escort avant de partir pour mon année de collège, j’aurais eu une boîte beaucoup plus petite.

Mais si je l’avais fait, ce haut-parleur intelligent ne serait pas encore en service non plus. Il aurait été poussé à ses limites technologiques dans les années qui ont suivi ma sortie de l’université. Il y a quelques semaines, au lieu de souffler la poussière de mes haut-parleurs Advent, je serais peut-être allé chez Best Buy ou Amazon et j’ai acheté un nouveau système Sonos. Cela peut sembler mieux que mes Advents. Il offre certainement des fonctionnalités qu’ils n’ont pas. Il s’avère qu’il est vraiment difficile de faire jouer de la musique à un haut-parleur de 50 ans sans qu’un fil ne soit impliqué quelque part dans le processus.

Mais si je l’avais fait, il n’y aurait rien à envisager de quitter un futur petit Hruska. Ce sont encore ces limites technologiques suspendues. Je dois continuer. Je dois te rattraper. Sortir avec l’ancien et entrer avec le nouveau, même lorsque l’ancien n’est pas cassé et que le nouveau n’est pas nécessairement meilleur.

Je suis très reconnaissant d’avoir grandi à une époque où nos appareils électroniques étaient si stupides, nous n’avions pas à nous soucier de dépasser leurs limites technologiques en une seule décennie. Mes haut-parleurs Advent sont toujours capables de remplir mon salon avec un mur de son si vibrant, on a l’impression que vous pouvez tendre la main et y appuyer votre main. Quand ils le font, il est difficile d’imaginer qu’ils sont technologiquement limités. Parfois, si j’écoute la bonne musique et que je ferme les yeux, je peux toujours entendre le sifflement chaleureux du tourne-disque – un bruit décrié par les puristes et les amateurs d’audio, mais qui correspond parfois à une chanson pour des raisons que je peux ” t expliquer.

Mais je parie que vous savez de quelle chanson il s’agit.

