L’enquête de Starliner révèle de nombreux problèmes dans le processus de développement de logiciels Boeing

WASHINGTON – Boeing revérifiera tous les logiciels de son vaisseau spatial d’équipage commercial CST-100 Starliner après qu’une enquête en cours a trouvé «de nombreux» problèmes dans le processus de développement d’origine qui ont permis à au moins deux problèmes majeurs d’échapper à la détection.

Dans un appel aux journalistes le 7 février, les responsables de la NASA et de Boeing ont déclaré qu’ils n’avaient pris aucune décision quant à savoir si un deuxième vol d’essai sans équipage ou un test en vol orbital (OFT) du vaisseau spatial serait nécessaire, mais qu’il y avait des problèmes importants avec le vaisseau spatial. , en particulier la manière dont son logiciel a été développé, doivent être corrigées.

“Nous pensons que le vol OFT avait beaucoup d’anomalies”, a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine lors de l’appel.

Le logiciel de Starliner est particulièrement préoccupant. Un problème, trouvé immédiatement après la séparation de son étage supérieur, était un décalage de minuterie qui empêchait le vaisseau spatial de tirer ses propulseurs comme prévu pour atteindre l’orbite. Alors que le vaisseau spatial a pu atteindre l’orbite, il a consommé plus de carburant que prévu, excluant un amarrage prévu de la Station spatiale internationale et mettant fin à la mission deux jours seulement après son lancement.

John Mulholland, vice-président et directeur de programme pour le programme Starliner chez Boeing, a déclaré que le logiciel Starliner est destiné à initialiser sa temporisation de mission écoulée depuis le lanceur Atlas 5, mais uniquement dans la phase de «décompte terminal» du compte à rebours. Le logiciel, a-t-il dit, n’avait pas cette exigence de nombre de terminaux. “Donc, il a interrogé un temps de mission incorrect depuis le lanceur, ce qui nous a ensuite donné un décalage de 11 heures”, a-t-il déclaré.

Le deuxième problème, révélé le 6 février lors d’une réunion du Comité consultatif de la sécurité aérospatiale (ASAP), était une «erreur de cartographie des vannes» pour les propulseurs du module de service du véhicule. Ces propulseurs effectuent une «combustion d’élimination» du module de service après s’être séparé du module d’équipage juste avant la rentrée.

Mulholland a déclaré que les vannes étaient configurées pour des conditions de vol normal pour cette brûlure d’élimination qui, si elle n’avait pas été corrigée, aurait pu pousser le module de service dans le module d’équipage. Cela aurait pu rendre la capsule de l’équipage instable, nécessitant des mises à feu supplémentaires du propulseur pour se réorienter, ou endommager le bouclier thermique de la capsule.

La deuxième erreur a été détectée lors de l’examen du logiciel du vaisseau spatial au sol après que le problème de la minuterie eut eu lieu. Mulholland a déclaré que les ingénieurs avaient trouvé le problème du logiciel du propulseur à la fin du 21 décembre, avec le code corrigé et revérifié téléchargé sur le vaisseau spatial vers 5 heures du matin le 22 décembre, soit environ trois heures avant l’atterrissage du vaisseau spatial à White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique.

«Nous sommes partis chasser immédiatement après notre premier problème logiciel, et nous en avons trouvé un», a expliqué Jim Chilton, vice-président directeur de Boeing Space and Launch, à propos de l’erreur du propulseur. “Je ne pense pas que nous l’aurions trouvé si nous n’avions pas cherché juste après ce premier.”

Les deux problèmes logiciels sont des signes d’un problème plus fondamental, a fait valoir la NASA. “Le vrai problème est que nous avons eu de nombreuses échappées de processus dans la conception, le développement et le cycle de test des logiciels”, a déclaré Doug Loverro, administrateur associé de la NASA pour l’exploration humaine et les opérations. “Au fur et à mesure que nous progressons, c’est sur cela que nous allons nous concentrer.”

Le logiciel, a déclaré Mulholland, est censé passer par un processus de développement «assez standard» où le code est écrit et passe par des examens par les pairs et une série de tests menant à des tests de qualification formels. “Il y a un certain nombre de contrôles en cours de route qui sont conçus pour découvrir et corriger les erreurs de code dès que possible”, a-t-il déclaré.

Cependant, il y a eu des «pannes dans plusieurs domaines de ce processus» découvertes par l’équipe d’examen indépendante, a déclaré Loverro. “Pour chacun de ces deux problèmes que nous connaissons, une partie de cette panne était à des endroits différents et d’autres au même endroit du processus.”

“Le processus a échoué dans de nombreux domaines pour chacune de ces choses, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous devons revenir en arrière et faire un examen si approfondi de tous les logiciels”, a-t-il ajouté.

Mulholland a déclaré que Boeing prévoyait de revoir tous les logiciels développés pour Starliner, qui totalisent environ un million de lignes de code. “Nous pensons que nous devons revenir en arrière et revérifier tout le code logiciel”, a-t-il déclaré. Boeing consultera la NASA et l’équipe d’examen indépendante pour confirmer ce plan, mais n’a pas précisé la durée de ce processus de revérification.

L’enquête globale sur les problèmes rencontrés avec la mission, qui comprend également des problèmes de communication non liés au logiciel, est toujours en cours. Bridenstine a déclaré que l’enquête devrait être terminée d’ici la fin du mois.

Il a suggéré que la seule raison pour laquelle la NASA et Boeing avait tenu cette réunion était que l’ASAP avait été informé d’un rapport intérimaire sur l’enquête en cours, dont l’ASAP a ensuite discuté lors de sa réunion publique du 6 février. “Mais dans un souci de transparence, et pour certaines des choses que j’ai vues en ligne hier, je voulais m’assurer que tout le monde savait où nous en étions dans l’enquête”, a-t-il déclaré.

Parce que cette enquête est en cours, il a déclaré qu’il était prématuré de décider si un deuxième vol d’essai sans équipage serait nécessaire, ce que Loverro a convenu. “Vous n’allez pas de l’avant et ne faites pas de tests en vol pour vérifier que vous avez résolu les problèmes. Vous faites des tests en vol pour voir une image holistique du système », a déclaré Loverro. Le besoin d’un autre test en vol, dit-il, ne deviendra clair qu’après avoir terminé les examens et corrigé les erreurs de processus.

Cela comprendra une évaluation complète de la sécurité organisationnelle de Boeing, que l’ASAP a également révélée lors de sa réunion. Une partie de la raison de cet examen, a déclaré Loverro, était «des articles de presse que nous avons vus dans d’autres parties de Boeing», une référence apparente à des problèmes avec son avion de ligne 737 Max, qui a été cloué au sol depuis que deux accidents ont été imputés au nouvel avion. Logiciel. «Il pourrait y avoir des problèmes de processus chez Boeing, et nous voulons donc comprendre quelle est la culture chez Boeing qui a pu conduire à cela.»

“Cela ne fait que montrer que nous devons être vigilants”, a déclaré Kathy Lueders, responsable du programme d’équipage commercial de la NASA, au sujet de l’enquête globale. “Nous continuerons à tirer les leçons et les éléments qu’ils évoquent dans leur examen très approfondi, et nous continuerons de nous améliorer.”