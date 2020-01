L’enregistrement des appels téléphoniques pourrait bientôt arriver sur les téléphones Pixel

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La gamme de smartphones Pixel de Google n’a jamais le meilleur matériel d’un téléphone Android, mais Google se rattrape avec le logiciel. Les pixels précédents ont fait leurs débuts avec des fonctionnalités telles que l’écran d’appel et l’assistant Google. Maintenant, la fonction d’enregistrement des appels à longue rumeur pourrait être sur le point d’être lancée. Chez XDA, ils ont réussi à amadouer l’application de numérotation Google pour activer la fonction d’enregistrement d’appels non publiée, nous donnant un aperçu de la façon dont cela fonctionnera.

XDA a utilisé une version bêta de l’application Google Phone, et la fonctionnalité semble être presque terminée. Pour démarrer un enregistrement, il vous suffit d’appuyer sur le nouveau bouton “enregistrer” sur l’écran d’appel. Il capture l’audio des deux côtés de la conversation et l’enregistre pour un examen ultérieur.

Tout cela diffère considérablement de la myriade d’applications «d’enregistrement d’appels» que vous trouverez sur le Play Store. Ceux-ci enregistrent presque toujours à partir du microphone du téléphone, ce qui donne de mauvais résultats. Les applications ont été encore plus gênées par les changements de confidentialité mis en œuvre dans Android 9. Donc, il appartient aux fabricants de téléphones d’ajouter l’enregistrement des appels en tant que fonctionnalité, et la plupart n’en ont pas.

Il existe des restrictions légales sur l’enregistrement des appels qui varient d’un État à l’autre et d’un pays à l’autre. Pour couvrir toutes (ou au moins la plupart) de ses bases, la fonctionnalité Google annoncera aux deux parties que l’enregistrement a commencé. Google tirera également parti de ses capacités de transcription vocale pour transformer les enregistrements en texte pouvant être recherché. Pour des raisons de confidentialité, cela se produira probablement sur l’appareil, comme la fonctionnalité Live Transcription de Google.

Nous ne savons pas quand cette fonctionnalité sera déployée. Il est possible que Google l’enregistre pour la conférence Google I / O dans quelques semaines. Nous pouvons cependant supposer en toute sécurité qu’il sera exclusif aux téléphones Pixel pendant au moins un certain temps. D’autres exclusivités Pixel comme Call Screen ont finalement été étendues à une poignée d’appareils non Google de Motorola et Nokia. L’enregistrement des appels sera probablement le même. Xiaomi pourrait également jouer un rôle ici – le code d’enregistrement des appels est apparu dans l’application Téléphone juste après que la société chinoise ait annoncé qu’elle commencerait à préinstaller l’application Téléphone de Google au lieu de sa propre application personnalisée.

Maintenant lis: