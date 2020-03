L’épidémie de coronavirus a jusqu’à présent un effet limité sur l’industrie spatiale

BROOMFIELD, Colorado – L’épidémie de coronavirus en cours n’a jusqu’à présent eu qu’un effet limité sur l’industrie spatiale, avec peu d’annulations ou d’autres interruptions majeures.

Dans une brève interview ici le 2 mars après un discours à la Conférence des chercheurs suborbitaux de prochaine génération, la NASA Administration Jim Bridenstine a déclaré que l’agence adoptait une approche «au jour le jour» pour lutter contre la maladie, et que toutes les réponses peuvent varier d’une centre de terrain à un autre selon les lieux des foyers.

“Nous le prenons jour après jour. Nous avons dix centres à travers le pays et chacun d’entre eux, à mesure que cela se développera, sera affecté différemment », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la NASA suivait une «approche à plusieurs niveaux» pour le coronavirus, en commençant par les conseils et les directives des responsables gouvernementaux, en l’adaptant au besoin pour divers centres. “Plus que tout, nous avons besoin que les gens comprennent que nous nous soucions d’eux individuellement et qu’il y a beaucoup de conseils sur ce qui doit être fait” pour minimiser le risque d’infection, a-t-il déclaré.

On a dit aux employés de la NASA que les voyages internationaux devraient être limités aux activités «essentielles» seulement, mais il n’y a pas encore de restrictions sur les voyages intérieurs. L’agence n’a annoncé aucune autre restriction sur les réunions à venir ou d’autres activités.

L’Agence spatiale européenne a publié ses restrictions d’accès à ses centres. Les personnes qui se sont trouvées dans des zones où des épidémies de coronavirus sont importantes, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, le Japon, l’Iran et le nord de l’Italie, ont dû quitter ces régions pendant au moins deux semaines avant de pouvoir entrer dans un établissement de l’ESA. Les dirigeants des agences «évaluent actuellement» si les prochaines réunions organisées par l’ESA auront lieu comme prévu.

“Dès que le virus a atteint l’Europe, nous avons défini des mesures claires pour l’ESA afin de minimiser sa propagation”, a écrit Jan Woerner, directeur général de l’ESA dans un article de blog du 28 février. «En raison de la nécessité pour nous de continuer à exploiter des satellites, il y a des limites à ce que nous pouvons faire. Chacun de nous, cependant, doit agir de manière responsable pour aider à lutter contre le coronavirus. »

La maladie à coronavirus, officiellement connue sous le nom de COVID-19, a commencé en Chine fin 2019 et il y a maintenant plus de 92000 cas signalés dans le monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Plus de 100 cas ont été signalés aux États-Unis, avec six décès. Dans le monde, la maladie a coûté la vie à plus de 3 100 personnes, principalement en Chine.

Les préoccupations concernant la propagation du coronavirus ont conduit des organisations aux États-Unis, en Europe et ailleurs à reporter ou à annuler des conférences importantes, comme le Mobile World Congress à Barcelone fin février et la Game Developers Conference à San Francisco prévue mi-mars.

Plusieurs grandes conférences spatiales à venir, cependant, disent qu’elles prévoient toujours d’organiser leurs événements dans les semaines à venir. Les organisateurs de la conférence Satellite 2020, qui doit commencer le 9 mars à Washington, ont déclaré le 3 mars qu’ils allaient de l’avant avec l’événement, l’un des plus importants de l’industrie des satellites commerciaux.

«La majorité des exposants et des participants de Satellite sont basés aux États-Unis et il n’y a actuellement aucune restriction de voyage aux États-Unis ou vers et depuis la plupart des destinations internationales. Nous ne nous attendons pas à ce que cela change avant les dates du salon », a déclaré Lindsey Fuller, vice-présidente d’Access Intelligence, dans l’annonce par e-mail. Fuller a déclaré qu’un «petit nombre» de participants internationaux ne pourront pas y assister, mais que cela n’aura pas «d’impact matériel» sur l’événement.

Le Lunar and Planetary Institute (LPI), qui tient la conférence annuelle des sciences lunaires et planétaires dans la banlieue de Houston de The Woodlands, au Texas, a déclaré le 28 février qu’il prévoyait toujours de tenir la conférence à partir du 16 mars. L’événement est la plus grande science planétaire conférence de l’année, avec plusieurs milliers de participants du monde entier.

Le LPI a déclaré qu’il travaillait avec le centre des congrès accueillant la conférence «pour prendre toutes les mesures de précaution possibles qui pourraient réduire les risques potentiels pour la santé lors de la conférence», comme une disponibilité accrue de désinfectant pour les mains.

La Space Foundation a également annoncé le 28 février qu’elle allait de l’avant avec le Space Symposium, qui devait commencer le 30 mars à Colorado Springs. La fondation a déclaré que les autorités sanitaires nationales et locales ont déterminé que le risque d’exposition au coronavirus est faible dans la région à l’heure actuelle.

Cependant, les événements peuvent changer rapidement. L’American Physical Society (APS) a annoncé le 29 février qu’elle annulait sa conférence annuelle de mars qui devait commencer le 2 mars à Denver. L’annulation a été annoncée moins de 36 heures avant le début des premières sessions de l’événement, la plus grande conférence de physique de l’année, et certains des plus de 10 000 participants étaient déjà à Denver ou en route lorsque APS a annoncé son annulation.

Kate Kirby, directrice générale de l’APS, a déclaré dans un communiqué que l’organisation avait pris la décision de dernière minute d’annuler l’événement “pour éviter toute transmission lors de notre réunion”. Bien qu’il n’y ait encore aucun cas de coronavirus enregistré au Colorado, la conférence attire un public du monde entier, y compris dans les régions où l’incidence de la maladie est plus élevée.