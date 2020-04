L’épidémie s’élargit ou s’estompe-t-elle? Une analyse suggère que nous sommes «sur le point» – .

Une place devant l’une des plus récentes tours d’Amazon dans le centre-ville de Seattle est vide, en raison des restrictions de mobilité qui ont été mises en place pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. (Photo . / Kurt Schlosser)

Une analyse mise à jour des données de cas COVID-19 et des données sur la mobilité de Facebook suggère que Seattle et le comté de King sont «sur le point» entre une propagation plus large de l’épidémie et une disparition progressive des nouveaux cas.

Des chercheurs de l’Institut de modélisation des maladies de Bellevue, dans le Washington, affirment que la baisse du taux de croissance dans les nouveaux cas témoigne de l’efficacité des restrictions «Rester à la maison, rester en bonne santé» de l’État de Washington.

Ils estiment le nombre de reproducteurs effectifs dans le comté de King au 25 mars à 0,73, avec un intervalle de confiance à 95% allant de 0,3 à 1,2. Cette valeur clé, connue sous le nom de Re, décrit le nombre de nouveaux cas générés par chaque cas qui survient. Si le nombre est supérieur à 1, cela signifie que la charge de cas augmente. Si le nombre est inférieur à 1, cela signifie que la charge de cas diminue.

Les chercheurs ont cartographié la baisse du taux de transmission du virus pour COVID-19, connu sous le nom de Re, et corrélé ces estimations avec les données de mobilité de Facebook. Ces données suggèrent que la mobilité s’est installée dans un modèle stable de haut en bas dans le sillage de la politique «Rester à la maison, rester en bonne santé» de l’État de Washington. Cliquez sur le graphique pour une version plus grande. (Institute for Disease Modeling Graphic)

Depuis le 25 mars, les mesures de distanciation sociale pourraient bien avoir eu un effet supplémentaire, mais il n’y a pas encore suffisamment de preuves pour parvenir à une conclusion. Sur la base des données recueillies entre le 25 mars et le 7 avril, il semble que la mobilité se soit stabilisée, avec des augmentations régulières des mouvements le week-end.

Précédemment: Le comté de King déclare que la distanciation sociale ralentit la propagation des coronavirus

En conséquence, la meilleure supposition est que la valeur de Re fluctue au-dessus et en dessous de 1. Et pour cette raison, les chercheurs conseillent la prudence. “Alors que les niveaux actuels d’adhésion aux politiques de distanciation physique contrôlent efficacement le taux de propagation du COVID-19, la région est dans un état précaire et doit maintenir la distanciation pour empêcher la transmission du rebond”, écrivent-ils dans leur mise à jour du 10 avril.

Bien que l’étude se concentre sur le comté de King, l’équipe de recherche affirme que le cours de l’épidémie semble similaire dans le comté de Snohomish au nord. Au sud, le comté de Pierce suit un schéma similaire, mais avec un délai d’environ une semaine.

“Dans les trois comtés, nous ne pouvons pas dire avec certitude que Re est supérieur ou inférieur à 1”, affirment les chercheurs.

Les responsables de la santé publique discuteront des résultats à 12 h 30. briefing aujourd’hui.

Les lignes de tendance suggèrent que les modèles de transmission du virus sont similaires dans les comtés de King, Pierce et Snohomish. (Institute for Disease Modeling Graphic)

Les auteurs de l’analyse mise à jour de l’Institute for Disease Modeling, intitulée «La distance physique fonctionne et reste nécessaire pour prévenir la résurgence de COVID-19 dans les comtés de King, Snohomish et Pierce», sont Niket Thakkar, Roy Burstein, Daniel Klein, Jen Schripsema et Mike Famulare. Revenez pour les mises à jour dans cette histoire en développement. Pointe du chapeau au Mike Baker du New York Times.