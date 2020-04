L’épidémiologiste Steve Pergam partage sa prescription pour un week-end – .

Steve Pergam, expert en maladies infectieuses au Fred Hutchinson Cancer Research Center et à la Seattle Cancer Care Alliance, répond aux questions lors d’un chat en direct sur Facebook. (Fred Hutch via Facebook)

Besoin de sortir de la maison ce week-end? Steve Pergam, épidémiologiste au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, à l’Université de Washington et à la Seattle Cancer Care Alliance, reconnaît que le maintien de l’éloignement social peut vous donner l’impression d’être un peu déconcerté, mais il existe des moyens de se réunir en toute sécurité avec des amis.

Pergam a parlé de la pandémie de COVID-19 et a répondu aux questions sur la façon de s’en sortir aujourd’hui lors d’un chat en direct sur Facebook, mené à partir de son étude à domicile.

Cette semaine, l’ordre de séjour à domicile de l’État de Washington a été prolongé pour durer jusqu’au 4 mai au plus tôt. Pour ralentir la propagation du coronavirus, le conseil standard est de limiter les déplacements vers l’essentiel, comme l’approvisionnement en épicerie. Lavez-vous les mains fréquemment, évitez de toucher votre visage – et si vous entrez en contact avec d’autres personnes, gardez vos distances.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Il est important d’être vigilant sur les symptômes, qui peuvent aller de la perte de votre odorat ou de votre goût à une toux sèche persistante. “Vous m’entendrez parfois tousser. Je n’ai pas de COVID-19, j’ai été testé », a déclaré Pergam lors du chat Facebook. “Si vous avez un essoufflement, si vous avez de la fièvre, ce sont les choses qui sont les plus importantes.”

Pergam a reconnu que si vous vous sentez bien, vous voudrez éventuellement sortir de la maison et voir votre famille et vos amis.

“Si vous voulez commencer par le faire à 6 pieds de distance et avoir une conversation, vous pouvez vous rencontrer dans des lieux publics”, a-t-il déclaré. «J’ai vu des photos de gens qui montaient et ouvraient l’arrière de leur voiture et qui parlaient tous ensemble, mais qui étaient encore loin. J’ai eu des membres de la communauté, ils ont tous tiré leurs chaises sous leur porche et ils ont une conversation mais ils sont toujours à distance. … Une façon de le faire est de le faire à l’extérieur, en marchant dans l’air frais où le mouvement de l’air est beaucoup plus, au lieu d’environnements fermés. »

Combien de temps cela devra-t-il durer? “Il est difficile de prévoir avec certitude, mais certaines personnes ont l’impression que juin est un moment où nous commençons à voir certaines périodes de capacité à alléger la charge”, a déclaré Pergam. «La façon dont nous procédons est difficile. … Nous ne voulons pas voir cette deuxième vague. »

Pour plus de conseils de Pergam, y compris des conseils de sécurité pour les patients atteints de cancer (à partir de la marque de sept minutes) et pour les propriétaires de chiens (à la marque de 32 minutes), consultez la vidéo Facebook.

COVID-19 Q&A

Fred Hutch / Seattle Cancer Care Alliance, expert en maladies infectieuses, le Dr Steve Pergam fait le point sur la pandémie de COVID-19 et répond aux questions du public.

Publié par Fred Hutch le vendredi 3 avril 2020