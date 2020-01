L’équipe de compensation de Tesla Gigafactory 4 devra peut-être faire face aux bombes aériennes de la Seconde Guerre mondiale

Tesla prête une attention particulière à tous les problèmes possibles qu’elle peut rencontrer en essayant de respecter son calendrier de construction de sa Gigafactory 4 dans le Brandebourg. Le dernier rapport en provenance d’Allemagne laisse entendre que les entreprises de la région cherchent à coopérer avec le constructeur américain de voitures électriques pour aider le boom économique local, tandis qu’un autre suggère une sorte de boom que Tesla ne veut certainement pas entendre – il pourrait y avoir des bombes aériennes de la Seconde Guerre mondiale dans la forêt de Grunheide.

Mercredi, le ministre de l’Environnement du Brandebourg, Axel Vogel, a partagé les informations avec la publication allemande Berliner Morgenpost.

“Il s’est avéré (…) que contrairement aux attentes initiales, des munitions de la Seconde Guerre mondiale sont suspectées sur le site – en particulier des bombes aéronautiques américaines”, a déclaré Vogel. Si des bombes anciennes sont découvertes sur le site de construction de Gigafactory 4, le sol sera creusé et la bombe sera éliminée. Selon Vogel, le gouvernement fédéral assumera le coût de l’élimination.

6. 2-4 Chercheur de bombes géré par l’État du KMBD (Kampfmittelräumdienst)

Voiture rouge

Ils se tenaient à l’intérieur d’un cratère de bombe à la recherche d’un détecteur de métaux

7. 1 voiture du bureau forestier

8. 1 arpenteur plaçant un piquet jaune

9. Nouveau bungalow Strabag pic.twitter.com/hoPpTVdT5s

– Emil Senkel (@EmilSenkel) 6 janvier 2020

L’équipe de déminage travaille sur le site de construction de GF4 depuis décembre et a commencé à scanner la propriété à la recherche de bombes non explosées. La région a été témoin de batailles importantes telles que la bataille de Seelow Heights qui s’est déroulée quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, où près de 45 000 soldats d’Allemagne, de Pologne et de l’Union soviétique sont morts.

Mis à part les matériaux nocifs de l’ère de la Seconde Guerre mondiale, Tesla aurait également dû agir rapidement pour déplacer les chauves-souris menacées d’extinction et d’autres animaux vivant dans la forêt afin d’éviter des retards avec les activités de défrichement des arbres et des terres pour le site. Le fabricant de véhicules électriques de Palo Alto, en Californie, souhaite commencer la construction le plus tôt possible et commencer à déployer le modèle Y au cours de sa phase de production initiale.

Bien qu’il y ait des tonnes de défis et de détails à gérer dans la construction de Gigafactory 4, la publication allemande Der Tagesspiegel a rapporté que la Chambre de commerce et d’industrie du Brandebourg oriental avait reçu des demandes de 10 entreprises de la région qui souhaitaient coopérer avec Tesla.

Lesdites sociétés travaillent dans le domaine de la robotique, de l’automatisation, des technologies d’économie d’énergie, de la construction, entre autres. Selon les autorités locales, ils transmettront ces informations à Tesla.

“Seul Tesla décide de la marche à suivre – nous ne sommes que des messagers”, a déclaré le porte-parole Florian Engels de la Chancellerie d’État de Brandebourg.

Jusqu’à présent, Tesla a fait de grands progrès dans l’accord Gigafactory 4, y compris la négociation de l’achat du terrain dans le Brandebourg où la Gigafactory sera construite. Tout récemment, des rapports ont révélé que Tesla ne paierait que 13,52 euros par mètre carré, soit environ 40,91 millions d’euros pour le terrain de 300 hectares.

Lorsque les bombes, chauves-souris, oiseaux et autres animaux d’époque sont éliminés, la construction de Gigafactory 4 peut exploser. Et une fois que l’usine automobile sera opérationnelle, un boom économique local potentiel dans le Brandebourg pourrait être attendu, car Tesla contribuera à créer 8 000 à 12 000 emplois dans la région.