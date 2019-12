L'équipe de lancement de l'ULA va utiliser le compte à rebours étendu d'Atlas 5 pour les missions Starliner – .

Le compte à rebours de l'Atlas 5 menant au décollage tôt le matin de Cap Canaveral avec la capsule de l'équipage Starliner de Boeing durera plusieurs heures de plus que d'habitude.

Les exigences des missions en équipage ont obligé l'équipe de lancement de l'ULA à ajuster son calendrier de compte à rebours.

Le compte à rebours Atlas 5 dure généralement près de sept heures pour un lancement de satellite. Pour le test en vol orbital de Starliner, qui se rendra à la Station spatiale internationale pour une mission de mise au point sans pilote, le compte à rebours durera 11 heures et 20 minutes.

Le compte à rebours devrait commencer à 19 h 16. HNE jeudi (0016 GMT vendredi), lorsque les équipes du Centre des opérations de vol spatial Atlas à Cap Canaveral commenceront les procédures pour alimenter le lanceur et effectueront des vérifications du système de propulsion et de guidage, de navigation et de contrôle.

L'horloge commencera à tourner à T-moins 6 heures et 20 minutes. Cinq heures du compte à rebours seront consacrées aux prises intégrées, au cours desquelles les préparations de fusée s'arrêteront pour permettre des vérifications de statut et permettre à une «équipe bleue» de techniciens d'entrer dans la rampe de lancement et de monter dans la tour d'accès de l'équipage, où ils ouvriront le Starliner's. faire éclore et répéter les activités qu'ils effectueraient pour aider les astronautes à monter à bord de la capsule lors de futurs vols.

La première suspension intégrée du compte à rebours est prévue à T-moins 2 heures, lorsque les horloges s'arrêteront pendant une pause d'une heure. Avant de sortir de la cale, le chef de lancement de l'ULA, Doug Lebo, interrogera son équipe pour approbation afin de commencer à charger de l'hydrogène liquide super froid et de l'oxygène liquide dans l'Atlas 5.

Après le compte à rebours, l'équipe de lancement de l'ULA commencera à charger le premier étage de l'Atlas 5 avec de l'oxygène liquide et à remplir l'étage supérieur du Centaur avec son mélange d'hydrogène liquide et de propergols à oxygène liquide. L’approvisionnement du premier étage en kérosène RP-1 a déjà été pompé dans la fusée.

Les étapes de remplissage cryogénique devraient commencer à 00 h 36 HNE (05 h 36 GMT).

Une fois les étapes de ravitaillement terminées, un compte à rebours intégré à T-moins 4 minutes, qui dure normalement 15 minutes, s'étendra sur quatre heures, un changement pour donner aux astronautes le temps de monter à bord du vaisseau spatial.

"Nous allons compter à rebours jusqu'à T-moins 4 minutes", a déclaré Caleb Weiss, responsable du programme ULA pour les missions Starliner. "Le véhicule est, au point où il est prêt à être lancé, nous sommes sur le point d'entrer le nombre de terminaux, puis nous tiendrons quatre heures. Ce point est fait pour nous assurer que nous sommes sûrs et stables, que nous avons tout fait sur la fusée pour la mettre en état de vol. Nous n’avons pas à effectuer d’autres basculements ou modifications de configuration.

"Nous voulons vraiment être dans cette condition de vol lorsque l'équipage se rend sur place parce que c'est le plus sûr", a déclaré Weiss. "Cela nous donne le temps de passer en revue toutes les données et de nous assurer que nous ne laisserons l’équipage y aller qu’après vérification du véhicule en toute sécurité."

L'équipe bleue de huit personnes, composée d'employés de l'ULA et de Boeing, arrivera à la rampe de lancement vers 3 h 00 HNE (8 h 00 GMT) une fois le ravitaillement en carburant terminé. Les faibles débits de propergols cryogéniques continueront de pomper dans la fusée jusqu'aux dernières minutes avant le décollage pour remplacer les fluides qui s'évaporent naturellement dans l'environnement ambiant à la base de lancement de Floride.

Les membres de l'ULA de l'équipe bleue entreront d'abord dans la salle blanche près du sommet de la tour d'accès de l'équipage de 200 pieds de haut, vérifieront que les conditions sont sûres et mettront en place un sceau environnemental autour du périmètre de l'interface de la salle blanche avec la capsule Starliner . Ensuite, l'équipe de Boeing prendra le relais pour ouvrir la trappe du Starliner, installer une cargaison de dernière minute et répéter les étapes à suivre pour aider les astronautes à pénétrer dans le vaisseau spatial.

Ils fermeront ensuite la trappe latérale du Starliner vers 5 h 11 HNE (10 h 11 GMT) et effectueront des vérifications de fuite dans la cabine pour s'assurer que le vaisseau spatial est mis sous pression pour le vol.

L'ULA a construit un système de câbles coulissants sur le pad 41 pour fournir une voie d'évacuation d'urgence aux astronautes de la Blue Team et de Starliner en cas de problème majeur pendant le compte à rebours.

SpaceX, l'autre entrepreneur de l'équipage commercial de la NASA, attachera les astronautes dans la capsule du Crew Dragon avant d'alimenter le booster Falcon 9 du navire. SpaceX fait valoir que son plan, connu sous le nom de «charger et partir», est plus sûr car les équipes au sol ne seront pas sur la rampe de lancement avec la fusée alimentée pour le décollage, et l'équipage du Dragon pourrait s'échapper du Falcon 9 en utilisant les moteurs d'abandon de la capsule en cas de une situation d'urgence.

Le plan de Boeing pour attacher l'équipage à bord du vaisseau spatial Starliner reflète la façon dont la NASA est montée à bord des astronautes pendant les programmes Apollo et navette spatiale. La Blue Team est analogue à l'équipage de clôture des époques Apollo et Shuttle.

L'équipe bleue évacuera la plate-forme vers 6 h HNE (1100 GMT), soit environ une demi-heure avant le décollage, et retombera dans un endroit sûr au nord du complexe de lancement.

Le bras d’accès de l’équipage se rétractera du vaisseau spatial Starliner moins de 10 minutes avant le lancement, et l’équipe de lancement de l’ULA sera à nouveau interrogée pour approbation afin de reprendre le compte à rebours.

Ensuite, le compte à rebours recommencera à tourner à T-moins 4 minutes, et l'Atlas 5 passera à l'alimentation interne, pressurisera ses réservoirs de propergol et se préparera pour l'allumage de son moteur principal RD-180 à T-moins 2,7 secondes, suivi de le tir de ses deux boosters de fusée solide pour pousser la fusée hors du pad.

