Les actions de Boeing et des compagnies aériennes montent en flèche, grâce aux milliards d’aide promis – .

Le biréacteur 777X de Boeing décolle pour son premier vol en janvier. (Photo . / Alan Boyle)

Alors même que Boeing entame un arrêt de production de 14 jours dans le Puget Sound en raison de l’épidémie de coronavirus, le géant de l’aérospatiale est en ligne pour un coup de pouce financier, grâce aux dispositions du plan de secours de 2 billions de dollars adopté par le Sénat.

Les actions de Boeing ont augmenté de plus de 30% aujourd’hui à midi. Les stocks des compagnies aériennes ont également augmenté, grâce à 50 milliards de dollars de prêts et de subventions promis aux compagnies aériennes de passagers et à 8 milliards de dollars supplémentaires pour les transporteurs de marchandises.

Le projet de loi du Sénat n’appelle pas spécifiquement Boeing, mais il réserve 17 milliards de dollars de prêts aux entreprises jugées «essentielles au maintien de la sécurité nationale». Des sources ont déclaré au Washington Post que cette disposition était censée couvrir les besoins de Boeing, bien que d’autres sociétés puissent être éligibles à une partie de cette aide.

Ces 17 milliards de dollars en eux-mêmes ne répondent pas pleinement à la demande d’aide de 60 milliards de dollars de Boeing, mais d’autres sources de financement – publiques et privées – pourraient aider à combler le vide.

Le PDG de Boeing, David Calhoun, a indiqué que la société avait d’autres options pour surmonter ses problèmes actuels lors d’une interview à Fox News mardi. Lorsqu’on a demandé à Calhoun de donner au gouvernement fédéral une participation au capital de la société, en échange d’une aide, il a dit qu’il n’aimait pas l’idée.

«S’ils le forcent, nous examinons simplement toutes les autres options, et nous en avons beaucoup», a déclaré Calhoun.

Boeing a été confronté non seulement aux effets de l’épidémie de virus – allant des employés malades aux restrictions sur les voyages en avion – mais également à l’échouement mondial de ses 737 MAX. Des sources ont déclaré à . que Boeing prévoyait actuellement de redémarrer la production du 737 MAX en mai et visait la remise en service de la flotte au milieu de l’année.

Tout dépend de la façon dont l’épidémie se développe, ainsi que de la rapidité avec laquelle les régulateurs de la Federal Aviation Administration et ses homologues du monde entier approuvent les correctifs que Boeing a apportés à la suite de deux accidents catastrophiques du 737 MAX.