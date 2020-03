Les activités de lancement spatial de Virgin Orbit sont considérées comme des «services essentiels», les travaux pouvant se poursuivre à Long Beach

Porte-parole de Virgin Orbit: “Inévitablement, cela aura un impact sur notre date de lancement et sur les lancements qui suivront immédiatement.”

WASHINGTON – Virgin Orbit a annoncé le 20 mars qu’elle poursuivrait ses opérations dans ses installations de Long Beach, en Californie, après que les responsables de l’État aient classé le travail comme un service essentiel qui ne devrait pas être complètement arrêté pendant la pandémie de coronavirus.

Le 19 mars, la ville de Long Beach, le comté de Los Angeles et l’État de Californie ont émis une série d’ordres «plus sûrs à la maison» qui ont fermé toutes les entreprises non essentielles. Les ordonnances de la ville, du comté et de l’État prévoient des exemptions pour certaines entreprises et industries considérées comme des services essentiels.

«Au cours de conversations avec nos représentants, nous avons appris que notre travail de développement et d’exploitation de notre système de lancement spatial flexible et réactif pour nos clients, y compris ceux de la NASA et du département américain de la Défense, a été considéré comme l’un de ces services essentiels, et que, par conséquent, nous avons été exemptés de nombreuses restrictions relatives aux abris «Safer At Home», a déclaré Virgin Orbit Kendall Russell dans un communiqué.

“Nous prenons cette responsabilité au sérieux et nous poursuivrons notre travail essentiel avec une détermination et une persévérance féroces”, indique le communiqué.

Pour éviter la propagation du virus, Virgin Orbit enverra tous les employés à la maison pour la semaine prochaine, à l’exception d’une “petite équipe nécessaire pour assurer la sûreté et la sécurité de l’installation”, a déclaré Russell. «Les employés qui peuvent faire leur travail à distance le feront; et ceux qui ne peuvent pas travailler à distance seront toujours payés en totalité. »

Au milieu de la pandémie, Virgin Orbit réévalue le calendrier de la première démonstration en vol orbital de son véhicule LauncherOne, prévue en avril.

Les fusées LauncherOne, fabriquées à Long Beach, seront lancées par avion à partir d’un avion porteur 747-400 «Cosmic Girl» modifié. Le véhicule a l’intention de fournir aux clients gouvernementaux et commerciaux un service de lancement flexible qui peut opérer à partir d’emplacements à travers le monde.

“Inévitablement, cela aura un impact sur notre date de lancement et sur les lancements qui suivent immédiatement”, a déclaré Russell. Mais en raison de la classification des «services essentiels» des gouvernements locaux, étatiques et fédéraux, «nous nous efforçons de minimiser cette interruption tout en garantissant la santé de notre équipe».