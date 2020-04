Les agences spatiales travaillent sur un «message unifié» sur la relance de l’industrie

Le Space Acquisition Council collecte des données sur l’état de la chaîne d’approvisionnement de la défense.

WASHINGTON – Le Space Acquisition Council, qui comprend des hauts dirigeants du Pentagone et du National Reconnaissance Office, s’est donné pour priorité d’aider les fournisseurs de l’industrie spatiale qui sont financièrement stressés par la crise des coronavirus.

Mais le type d’assistance qui sera offert reste à déterminer, a déclaré Will Roper, le plus haut responsable des achats du ministère de l’Air Force.

Roper a déclaré aux journalistes le 29 avril lors d’une vidéoconférence qu’il avait demandé aux organisations du DoD qui travaillent avec les sociétés spatiales d’obtenir autant de données que possible sur les fournisseurs qui pourraient être au bord de l’effondrement.

“Lorsque nous obtiendrons les résultats, cela nous aidera à envoyer un message unifié au Congrès, au bureau du secrétaire à la Défense et à d’autres sur les mesures à prendre”, a déclaré Roper.

Le Pentagone a déjà identifié les petits lanceurs et la microélectronique comme des secteurs qui soutiennent les programmes spatiaux de sécurité nationale et ont été affaiblis par la crise. Roper soupçonne qu’il existe d’autres points fragiles dans la chaîne d’approvisionnement tels que les fournisseurs de matériaux spécialisés utilisés dans les satellites.

«Ce sont des fournitures essentielles», a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas simplement créer un satellite à partir de quoi que ce soit, vous devez disposer de matériaux qui respectent des tolérances que vous n’obtenez nulle part”, a déclaré Roper. “Ce n’est pas un domaine dans lequel vous pouvez simplement claquer des doigts et trouver une entreprise qui fait ce type de travail.”

Lors d’une réunion d’urgence le 27 avril, «nous avons décidé de publier une enquête», a déclaré Roper. Le conseil a également discuté de «requêtes spécifiques» qui ont été envoyées par des sociétés particulières, mais Roper a déclaré qu’il ne pouvait pas les mentionner par leur nom.

“Ce que nous voulions faire avec cette session d’urgence, c’est de mettre nos idées sur la table sur ce que nous voyons dans la base industrielle spatiale”, a-t-il déclaré.

Roper a vu les investisseurs devenir plus conservateurs “et je pense qu’ils cherchent à ce que le gouvernement joue un rôle de premier plan pour dire ce qui va être important à long terme.”

L’espace est considéré comme «une partie en plein essor de l’économie future» et a maintenant besoin d’aide, a déclaré Roper. «Avant COVID-19, la plupart des grandes entreprises d’investissement prévoyaient une économie spatiale d’au moins mille milliards de dollars d’ici 2040.»

Le Congrès pourrait ne pas soutenir la relance du DoD

Donner plus d’argent au Pentagone pour aider les fournisseurs stressés sera difficile à vendre, selon le président du comité des services armés de la maison, Adam Smith (D-Wash.).

“Je ne pense pas que nous devrions mettre de l’argent pour le DoD dans un plan de relance”, a déclaré Smith le 29 avril lors d’une vidéoconférence du Defence Writers Group.

Smith a déclaré que le Pentagone avait beaucoup d’argent qu’il pouvait réaffecter pour financer les efforts de relance de l’industrie. Les coûts de carburant, par exemple, ont chuté, il y a donc des fonds supplémentaires dans ces comptes.

“Les futurs suppléments devraient être de lutter contre le virus” et non d’acheter du matériel militaire, a déclaré Smith.

“Je n’ai pas vu d’argument qui me semble logique que nous devrions investir davantage dans la défense pour fabriquer des choses”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’aide aux fournisseurs dans l’espace ou dans d’autres secteurs, “je ne pense pas que le DoD devrait nécessairement devenir une banque dans ce domaine.”

De nombreuses entreprises ont besoin d’aide en ce moment, a déclaré Smith. «Certains ont vu 100% de leurs revenus disparaître.» Une question pour le DoD est «comment distribuez-vous les ressources? Comment vous assurez-vous qu’il parvient aux personnes qui en ont le plus désespérément besoin? Nous allons devoir constamment réévaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et qui a besoin d’aide. “