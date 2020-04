Les anti-vaxxers ont déjà des théories incroyablement stupides sur les coronavirus – .

Les anti-vaxxers attaquent déjà le développement du vaccin contre les coronavirus avec des théories du complot sauvage et des allégations non fondées.

Les “militants” anti-vaccination populaires affirment que le virus n’est pas aussi mauvais que tout le monde le dit.

Certains des théoriciens du complot les plus découragés blâment les réseaux sans fil 5G pour la pandémie virale.

Le mouvement anti-vaccination dangereusement mal orienté est basé sur la malbouffe et les mensonges purs et simples, il vous suffisait donc de savoir que la nouvelle pandémie de coronavirus ajouterait encore plus de carburant au feu de conspiration. Il semble que c’est exactement ce que fait, et alors que les médecins et les scientifiques du monde entier travaillent avec acharnement pour développer un vaccin qui pourrait sauver d’innombrables vies, il y a déjà des gens qui travaillent activement pour saper leurs efforts.

Les anti-vaxxers du monde entier ont fourni leurs propres explications pour expliquer comment et pourquoi la pandémie de coronavirus s’est abattue sur la population mondiale, et ils sont un mélange prévisible d’allégations non prouvables, de théories de conspiration risibles et de mensonges dangereux.

Comme le rapporte Katherine Gammon d’Undark.org, de nombreux acteurs majeurs du mouvement anti-vaxxer – des individus gagnant leur vie en poussant des complots de vaccins via YouTube ou d’autres voies pouvant atteindre des millions de personnes – visent déjà l’inévitable vaccin COVID-19 .

Ce sont les mêmes personnes qui se sont opposées à la vaccination contre des maladies comme la rougeole, qui à un moment donné a été complètement éradiquée aux États-Unis. Malgré cela, de nombreux États ont vu fleurir des mouvements anti-vaccination qui ont connu d’énormes flambées de rougeole l’année dernière. La grande majorité des personnes infectées étaient de jeunes enfants, obligeant les écoles à délivrer des ordonnances de séjour à la maison aux parents d’enfants non vaccinés.

Les «célébrités» anti-vaxxer évoquent maintenant leurs propres réalités entourant le nouveau coronavirus. Un anti-vaxxer populaire dont les vidéos obtiennent régulièrement des centaines de milliers de vues sur YouTube a affirmé que le virus n’était pas aussi mauvais que les données le montrent. Aller même jusqu’à dire que «Covid est inoffensif pour presque tout le monde» à part les personnes âgées.

Comme nous l’avons vu d’innombrables fois au cours des derniers mois, COVID-19 peut coûter la vie à n’importe qui, quel que soit son âge. Les individus dans les catégories à haut risque sont en effet les plus vulnérables, mais il existe de nombreux exemples d’individus en bonne santé qui tombent gravement malades et, dans de nombreux cas, meurent à la suite d’une infection au COVID-19.

Mais la plus absurde de toutes les théories du complot véhiculées par les anti-vaxxers est peut-être que la pandémie à laquelle nous sommes confrontés est en fait le résultat du déploiement de la technologie sans fil 5G. Cette affirmation est presque trop stupide pour être abordée, mais des organisations comme Ofcom l’ont fait de toute façon, décomposant la science derrière la façon dont nous utilisons le spectre électromagnétique, où divers signaux pour la télévision, les téléphones mobiles et le Wi-Fi vivent dans les ondes et les fréquences qui sont réellement nocives pour l’homme.

En termes simples, les tours de téléphonie cellulaire ne sont pas responsables d’une pandémie virale. Je sais, je ne peux pas croire que je dois vraiment écrire ça, mais c’est apparemment ce à quoi cela revient.

Toutes ces bêtises mènent à un seul endroit, et vous savez déjà ce que c’est. Le vaccin COVID-19 qui sauve des vies, chaque fois qu’il arrivera, sera décrié par les anti-vaxxers comme une autre façon pour les gouvernements du monde de tenter d’exploiter ou de contrôler leurs citoyens.

Y a-t-il un moyen de combattre cette ligne de pensée? Pas vraiment. La communauté anti-vaxxer a déjà fait ses preuves à l’abri de la recherche scientifique réelle (c’est une arnaque!), Des conseils d’experts de la santé (ils sont payés!) Et du bon sens (qu’est-ce que c’est?), Alors préparez-vous. Le mouvement anti-vaccination pro-coronavirus s’agite déjà.

