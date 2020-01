Les astronautes ont cuit des biscuits dans l’espace et cela a pris une éternité – .

L’une des choses les plus intéressantes concernant le fait d’être choisi pour une mission dans la Station spatiale internationale est de pouvoir réaliser des expériences qui montrent à quel point la vie dans l’espace est différente de celle de la Terre. Récemment, les astronautes ont eu l’occasion de faire quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant: faire des biscuits dans l’espace.

L’expérience a été conçue pour tester les capacités du soi-disant «four Zero-G», qui a été construit spécifiquement pour la cuisson dans l’environnement de microgravité de la station spatiale. Cela peut sembler un exercice trivial, mais les résultats sont vraiment surprenants.

Cuire des biscuits crus dans l’espace est en réalité beaucoup plus difficile que sur Terre, et cela est devenu immédiatement apparent une fois que les astronautes ont retiré leur premier lot du four. Placer les cookies dans le four à une température similaire et pendant la même durée que vous le feriez sur Terre a donné des cookies qui étaient fondamentalement encore crus.

Même après avoir doublé le temps de cuisson à 50 minutes, les biscuits n’étaient même pas encore prêts. Finalement, les astronautes ont collé un biscuit dans le four pendant deux heures et cela s’est avéré être le bon laps de temps. Une autre tentative à 130 minutes a donné de meilleurs résultats.

Malheureusement pour l’équipage, les cookies n’ont pas pu être mangés. Au lieu de cela, ils ont été stockés et renvoyés sur Terre afin que les scientifiques puissent les examiner et déterminer à quel point ils sont vraiment cuits.

C’est une expérience simple, mais c’est un travail comme celui-ci qui sera de plus en plus important à mesure que nous progressons vers un jour où les astronautes entreprendront des voyages à longue distance vers des endroits comme Mars. Savoir comment la nourriture peut être préparée dans l’espace et quels défis uniques ces missions pourraient rencontrer seront essentiels pour assurer le bon déroulement des années à l’avenir.

Source de l’image: NASA

.