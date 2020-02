Les astronomes détectent la plus grande explosion jamais enregistrée dans l’univers

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les astronomes observant l’univers ont détecté des explosions d’énergie massives au fil des ans, mais rien ne se compare à l’explosion récemment repérée par des scientifiques du Centre international de recherche en radioastronomie. L’explosion à quelque 390 millions d’années-lumière est la plus importante jamais enregistrée. L’épicentre de l’éruption semble être un trou noir supermassif, mais l’équipe se demande toujours pourquoi elle a été si gigantesque.

L’explosion est venue de l’amas de la galaxie Ophiuchus. Comme la plupart des grandes galaxies (y compris la nôtre), celle à l’épicentre de l’explosion a un trou noir supermassif au centre. Dans le passé, les astronomes ont vu des éclats d’énergie des trous noirs, dont certains étaient incroyablement puissants, même à des millions d’années-lumière. Cependant, celui-ci ne s’est pas contenté de battre le précédent recordman. L’explosion d’Ophiuchus était cinq fois plus puissante que la prochaine explosion la plus puissante. Nous avons donc de la chance que cette explosion se soit produite dans une galaxie en toute sécurité de l’autre côté de l’univers.

Selon l’équipe, l’éclatement était si puissant qu’il a percé un trou dans le cocon de plasma entourant le trou noir. Ce trou était à peu près aussi grand que 15 galaxies de la Voie lactée, ce qui fait vraiment comprendre à quel point l’explosion était énorme. L’énergie des rayons X qui s’échappait de la fissure était suffisamment intense pour que nous puissions la voir ici sur Terre. Les chercheurs ont utilisé quatre télescopes pour observer ces signaux, notamment l’observatoire de rayons X Chandra de la NASA et l’observatoire spatial XMM-Newton de l’ESA.

En plus d’être massive, l’explosion s’est produite très lentement au cours de centaines de millions d’années. Retracer le signal des rayons X a montré la voie vers l’amas de la galaxie Ophiuchus. C’est un peu comme l’archéologie », a déclaré Johnston-Hollitt. “On nous a donné les outils pour creuser plus profondément avec des radiotélescopes basse fréquence, nous devrions donc être en mesure de trouver plus d’explosions comme celle-ci maintenant.”

Initialement, l’équipe a rejeté l’idée que le signal des rayons X provenait d’une explosion d’énergie parce qu’il serait «trop gros». Cela s’est avéré être exactement ce que c’était. On ne sait pas ce qui a fait que le trou noir expulse autant d’énergie, mais l’équipe tente de le découvrir. Ils ne réalisent pas plus d’observations sur l’origine de l’explosion en utilisant plus d’antennes, ce qui devrait augmenter la sensibilité des lectures d’au moins dix fois.

Maintenant lis: