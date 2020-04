Les astronomes expliquent pourquoi Uranus est si bizarre – .

Les astronomes japonais ont une théorie pour expliquer toutes les choses étranges sur Uranus, y compris sa vitesse de rotation et l’angle auquel il tourne.

La planète peut avoir été touchée par un corps glacé qui s’est vaporisé, poussant la planète sur le côté et aidant à former les minuscules lunes de la planète.

De toutes les planètes du système solaire, Uranus est probablement la plus étrange. La planète elle-même n’est pas tout à fait inhabituelle, mais son comportement bizarre et son histoire mystérieuse font une vraie bizarrerie en ce qui concerne notre petit col des bois cosmiques. Maintenant, les astronomes au Japon font de leur mieux pour expliquer pourquoi Uranus est si bizarre, et ils pensent qu’ils ont une idée solide.

Dans un nouveau document de recherche publié dans la revue Nature Astronomy, une équipe de chercheurs du Tokyo Institute of Technology du Japon s’attaque à l’un des plus grands points d’interrogation sur Uranus: comment a-t-il obtenu sa rotation étrange et déséquilibrée et quelles preuves restent encore de cet événement ?

On a longtemps pensé que Uranus avait connu un impact massif à un moment donné de son passé. Le simple fait de regarder la planète rend cela assez évident puisque la sphère tourne à un angle de 98 degrés par rapport à toutes les autres planètes de notre système solaire. Quelque chose a frappé Uranus, et c’était énorme, mais où est-il maintenant?

Les chercheurs ont examiné de nombreuses possibilités et ont utilisé la propre histoire de la Terre comme exemple de ce qui se passe lorsque deux énormes objets entrent en collision dans l’espace. Une théorie sur la formation de la Lune de la Terre est qu’un grand objet de la taille de Mars a percuté la Terre il y a plusieurs milliards d’années, projetant des matériaux dans l’espace et entraînant finalement la planète et la Lune que nous voyons aujourd’hui.

Cependant, puisque la Terre s’est formée beaucoup plus près du Soleil qu’Uranus, le type d’objet qui a agi comme son impacteur était probablement très différent, peut-être fait de glace d’eau ou d’ammoniac, selon les scientifiques. Les scientifiques croient qu’ils ont une théorie qui explique une grande partie de l’étrangeté que nous voyons avec Uranus, et cela implique un grand objet composé principalement de glace qui s’est abattue sur la planète il y a longtemps.

Contrairement à la collision qui a contribué à former la Terre et la Lune, l’impact entre Uranus et cet objet glacé inconnu aurait généré une richesse de gaz et de débris plus petits. La planète a basculé sur le côté et a progressivement collecté une grande partie des restes de la collision, tandis que des morceaux plus importants ont formé les minuscules lunes de la planète.

“Ce modèle est le premier à expliquer la configuration du système lunaire d’Uranus, et il peut aider à expliquer les configurations d’autres planètes glacées dans notre système solaire comme Neptune”, a déclaré le professeur Shigeru Ida, auteur principal de l’article, dans un communiqué. . “Au-delà de cela, les astronomes ont maintenant découvert des milliers de planètes autour d’autres étoiles, les soi-disant exoplanètes, et les observations suggèrent que bon nombre des planètes nouvellement découvertes connues sous le nom de super-Terre dans les systèmes exoplanétaires peuvent être constituées en grande partie de glace d’eau, et ce modèle peut également être appliqué à ces planètes. “

