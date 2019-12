Les astronomes identifient 100 étoiles qui ont disparu au fil du temps, pour des raisons inconnues

Ce site peut gagner des commissions d'affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d'utilisation.

Les astronomes sont actuellement aux prises avec un mystère. En 2016, une équipe de chercheurs en Suède a remarqué qu'une étoile visible sur une image de 1950 n'était plus visible. Les astronomes ont commencé à regarder d'autres images du siècle dernier, et ils ont trouvé plus d'étoiles manquantes, environ 100 d'entre elles. Un nouvel article spécule sur la cause de ce phénomène. Serait-ce des extraterrestres? Probablement pas, mais c'est quand même amusant d'y penser.

L'image qui a lancé cette enquête a été capturée le 16 mars 1950 à l'US Naval Observatory. L'amas d'étoiles en question (vu ci-dessus) se trouve dans la constellation du lupus. Comme vous pouvez le voir, une étoile très brillante au centre de l'image semble avoir disparu. Le seul processus connu par lequel une étoile pourrait disparaître est qu'elle s'effondre dans un trou noir, mais cela survient après une supernova très facilement détectable.

Le nouveau document indique 100 étoiles qui ont disparu dans des circonstances similaires mystérieuses – elles sont visibles dans les observations d'il y a des décennies, mais elles ne sont pas là aujourd'hui. Il n'y a aucune preuve qu'ils sont devenus des trous noirs, alors que se passe-t-il?

Les auteurs de l'article suggèrent que ces zones pourraient être un excellent endroit où aller à la recherche d'une vie extraterrestre. Il va de soi que s'il n'y a pas de processus naturel par lequel une étoile peut disparaître, il peut y en avoir un artificiel. Quelque chose comme une sphère de Dyson, qui renferme une étoile pour collecter toute sa production d'énergie, pourrait expliquer pourquoi ces étoiles ne sont plus visibles. Cela rappelle les observations de Boyajian’s Star, qui s’obscurcit à des intervalles inhabituels. Certains ont pris cela comme un signe qu'il pourrait y avoir des «mégastructures extraterrestres» en orbite. Si Boyajian’s Star disparaissait un jour, cela ajouterait certainement du poids aux propositions du nouveau document.

Bien qu'il soit fascinant de spéculer sur les extraterrestres qui murent des étoiles avec des sphères Dyson, ce n'est probablement pas ce qui se passe. L'étude n'est actuellement disponible que sur le serveur de préimpression arXiv. Cela signifie qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen collégial rigoureux.

Si nous supposons que les observations mises à jour utilisées dans l'étude sont exactes, il peut toujours y avoir des explications non étrangères pour les étoiles manquantes. Les images précédentes auraient pu capturer quelque chose au premier plan comme un satellite ou une comète qui ressemblait à une étoile. Il peut également y avoir quelque chose qui obscurcit notre point de vue aujourd'hui et qui n'apparaît pas dans le spectre visible. Il pourrait même y avoir un processus naturel dont nous ignorons que les étoiles disparaissent.

C'est quelque chose qui mérite une enquête plus approfondie, bien sûr, mais ce n'est probablement pas des extraterrestres.

