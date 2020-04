Les astronomes ont repéré une exoplanète massive, puis elle a disparu – .

L’exoplanète Fomalhaut b (également connue sous le nom de Dagon) a disparu sous les yeux des astronomes après avoir été détectée plusieurs fois.

Une nouvelle théorie suggère que la planète potentielle était en fait un nuage de débris laissé par une collision entre deux gros objets glacés.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Il n’y a pas si longtemps, les astronomes ne pouvaient que rêver de découvrir des mondes en dehors de notre système solaire. De nos jours, les découvertes d’exoplanètes se déroulent à un rythme régulier, de nouvelles planètes étant repérées par la poignée grâce à des télescopes et des systèmes de détection toujours plus puissants. Mais que se passe-t-il lorsque les scientifiques repèrent une planète et qu’elle disparaît ensuite complètement?

C’est dans cette situation que les chercheurs se sont retrouvés après Dagon, une énorme exoplanète géante gazeuse initialement repérée en 2004 par le télescope spatial Hubble a soudainement disparu. Maintenant, les chercheurs ont une nouvelle théorie sur ce qu’ils ont réellement vu, et c’est encore plus excitant que de découvrir une nouvelle planète.

Comme le note ScienceAlert, Dagon a été repéré plusieurs fois, à la fois en 2004 et 2006, puis officiellement nommé en 2008 et confirmé en tant que planète en 2012. Tout semblait assez simple jusqu’à ce que les astronomes commencent à fouiller des images Hubble supplémentaires à partir de 2014. Quand ils ont commencé à chasser Dagon dans les nouvelles images, il était introuvable.

Les candidats à l’exoplanète disparaissent parfois après avoir été détectés pour la première fois par des scientifiques. Des observations ultérieures de la même zone peuvent révéler quelque chose de différent. Cela se produit, et cela fait partie du jeu lorsque vous essayez de trouver des objets dans l’espace lointain. Cependant, pour qu’une exoplanète soit repérée plusieurs fois et étudiée de manière approfondie pour ensuite disparaître sans laisser de trace est tout simplement bizarre.

Quelque chose était là, c’est clair, mais qu’est-ce que c’était exactement? Les astronomes de l’Université de l’Arizona pensent avoir la réponse. Ils croient que l’exoplanète «géante du gaz» repérée par Hubble était en fait un nuage massif de poussière et de débris qui a été produit après la collision de deux gros objets glacés. Les images de Hubble ont capturé ce qui restait, et de loin le nuage ressemblait beaucoup à une planète.

“Ces collisions sont extrêmement rares et c’est donc un gros problème que nous puissions en voir la preuve”, a déclaré András Gáspár, auteur principal d’un article publié dans Astrophysical Journal Letters, dans un communiqué. “Nous pensons que nous étions au bon endroit au bon moment pour avoir été témoin d’un événement aussi improbable avec le télescope spatial Hubble de la NASA.”

C’est une découverte incroyable, mais les astronomes avaient déjà cru que Dagon – également connu sous le nom de Fomalhaut b – était un véritable bizarre dans le monde des exoplanètes avant sa disparition. La «planète» a été repérée dans la lumière visible, ce qui n’est presque jamais possible avec des planètes si éloignées. Les exoplanètes ne réfléchissent généralement pas assez de lumière pour être vues dans le spectre de la lumière visible. Il ne pouvait pas non plus être vu dans l’infrarouge, ce qui était tout aussi étrange car si la planète recevait suffisamment de lumière pour être vue, elle devrait être suffisamment chaude pour enregistrer une signature thermique.

L’explication «collision glacée du corps» relie tout bien et explique toute la bizarrerie de la planète potentielle.

Source de l’image: NASA / ESA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.