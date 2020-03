Les astronomes partent à la recherche de matière noire dans le cosmos voisin

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les scientifiques du monde entier spéculent sur la matière noire depuis des décennies, mais nous ne savons toujours pas ce qu’est la substance mystérieuse. Il ne semble pas non plus que cela change de si tôt. Une nouvelle étude de l’Université du Michigan, du Lawrence Berkeley National Laboratory et de l’Université de Californie à Berkeley a évalué une hypothèse populaire sur la matière noire. L’équipe n’a trouvé aucune preuve que les neutrinos dits stériles sont la clé pour comprendre la matière noire.

La matière noire est un sujet délicat et parfois frustrant dans la communauté de la physique. Nous savons que la matière noire existe et qu’elle représente environ 85% de la masse totale de l’univers. Sans cette masse invisible, les galaxies se sépareraient. Cependant, la matière noire ne réfléchit pas, n’absorbe ni ne transmet la lumière. Les seuls indices que nous avons obtenus sur la matière noire proviennent de la façon dont elle interagit avec la matière ordinaire.

Ces dernières années, les scientifiques ont émis l’hypothèse que la matière noire pourrait être connectée au neutrino, une particule chargée de manière neutre et de très faible masse. Cependant, un neutrino avec une masse en conflit avec le modèle standard de la physique des particules. Les chercheurs ont avancé l’idée d’un «neutrino stérile» qui pourrait à la fois expliquer la masse de neutrinos et être la source de toute cette matière noire invisible.

La nouvelle analyse a cherché à trouver des preuves à l’appui du neutrino stérile dans 20 ans de données historiques provenant du télescope à rayons X spatial XMM-Newton. D’après notre compréhension limitée de la matière noire, ce matériau s’accumule dans des halos autour des galaxies. Plutôt que de regarder des objets éloignés, l’équipe a regardé plus près de chez elle, tentant de confirmer une observation de 2014 qui donnait de la crédibilité à la théorie des neutrinos stériles.

Cette étude de 2014 a décrit un signal de 3,5 keV provenant de galaxies proches qui pourrait provenir de la décomposition de la matière noire stérile des neutrinos. Pour la nouvelle étude, l’équipe a exploité le fait que nous vivons à l’intérieur du halo de matière noire qui entoure la Voie lactée. Ils ont analysé les données des parties «les plus sombres» de la Voie lactée à la recherche de ce même signal de 3,5 keV. Ils ne l’ont pas trouvé.

Cette étude ne signifie pas nécessairement que les neutrinos stériles n’existent pas ou qu’ils ne sont pas une source clé de matière noire. Cependant, cela suggère que les rares preuves expérimentales de cette théorie ne résistent pas à l’examen. C’est de retour à la planche à dessin dans notre recherche de matière noire.

