Les astronomes regardent une exoplanète mourir sous leurs yeux – .

Détecter la présence d’une nouvelle exoplanète à des centaines d’années-lumière est toujours passionnant pour les astronomes, mais toutes les planètes nouvellement découvertes ne sont pas créées égales. Certains sont indéniablement plus intéressants que d’autres, et la planète connue sous le nom de NGTS-10b est certainement l’un des mondes les plus intrigants que les scientifiques ont trouvés.

La planète n’est pas semblable à la Terre ou prometteuse pour la vie, mais elle se trouve en orbite autour de son étoile à une distance incroyablement courte. En fait, il complète une orbite entière de son démarrage en seulement 18 heures. C’est une géante gazeuse, ce qui en fait un soi-disant «Jupiter chaud», mais il pourrait ne pas rester longtemps. Comme l’expliquent les chercheurs dans un nouvel article publié dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society, la planète peut mourir même au moment où nous parlons.

La découverte de la planète est particulière car les Jupiters chauds sont rares, du moins en ce qui concerne les astronomes. Nous ne les trouvons tout simplement pas très souvent, et les scientifiques sont impatients de comprendre pourquoi.

“Nous sommes ravis d’annoncer la découverte de NGTS-10b, une planète de la taille de Jupiter d’une période extrêmement courte en orbite autour d’une étoile pas trop différente de notre Soleil. Nous sommes également ravis que NGTS continue de repousser les limites de la science des exoplanètes en transit au sol par la découverte de classes rares d’exoplanètes », a déclaré le Dr James McCormac, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

«Bien qu’en théorie les Jupiters chauds avec de courtes périodes orbitales (moins de 24 heures) soient les plus faciles à détecter en raison de leur grande taille et de leurs transits fréquents, ils se sont révélés extrêmement rares. Sur les centaines de Jupiters chauds actuellement connus, sept seulement ont une période orbitale inférieure à un jour. »

Sur la base de sa position actuelle et de ce que les astronomes savent de la rareté de telles planètes, les chercheurs suggèrent que la planète pourrait se transformer en spirale dans son étoile. D’autres observations révéleront si tel est bien le cas, et si les scientifiques remarquent que la période orbitale de la planète ralentit, cela pourrait indiquer qu’elle est en effet en marche vers la mort vers son étoile.

“Tout ce que nous savons sur la formation des planètes nous dit que les planètes et les étoiles se forment en même temps”, a déclaré le Dr Daniel Bayliss, co-auteur de l’étude, dans un communiqué. “Le meilleur modèle que nous avons suggère que l’étoile a environ dix milliards d’années et nous supposerions que la planète l’est aussi. Soit nous le voyons dans les dernières étapes de sa vie, soit il est capable de vivre ici plus longtemps qu’il ne devrait. “

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.