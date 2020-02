Les astronomes repèrent une étoile qui entraîne l’univers avec elle

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La relativité générale fait de nombreuses prédictions sur la gravité, le temps et la nature même de l’univers. Jusqu’à présent, toutes les prédictions que nous avons pu tester ont résisté à l’examen, mais les effets sont généralement subtils et difficiles à visualiser. Les astronomes ont repéré une étoile éloignée qui confirme davantage la relativité générale d’une manière plus évidente – elle entraîne l’espace-temps avec elle.

La théorie générale de la relativité d’Einstein prédit que des objets massifs peuvent tirer sur le tissu de l’univers lorsqu’ils se déplacent dans l’espace, ce que l’on appelle le “frame-dragging”. Les scientifiques ont collecté les premières preuves expérimentales du frame-dragging il y a près de 20 ans, mais l’effet est minuscule. Par exemple, le satellite Gravity Probe B a utilisé des gyroscopes pour mesurer de minuscules changements angulaires provoqués par le glissement du cadre de la Terre. L’effet ne s’est produit qu’à un degré tous les 100 000 ans. Les effets sur un système stellaire appelé PSR J1141-6545 sont beaucoup plus visibles, même à 10 000 années-lumière.

Des chercheurs du Centre d’excellence OzGrav ARC de l’Université de technologie de Swinburne ont découvert le PSR J1141-6545 il y a près de 20 ans. Le système se compose d’un pulsar (une étoile à neutrons en rotation) en orbite autour d’une naine blanche. Une naine blanche est le noyau effondré d’une étoile morte qui était trop petite pour former un trou noir ou une étoile à neutrons. Celui-ci est à peu près de la même taille que la Terre mais des milliers de fois plus massif, ce qui signifie que l’effet de glisser-déplacer devrait être beaucoup plus intense. Le pulsar orbite autour de la naine blanche toutes les cinq heures, et les faisceaux d’ondes radar du pulsar balayent la Terre. Cette combinaison de facteurs fait du PSR J1141-6545 un laboratoire idéal dans le monde réel pour étudier le glissement du cadre.

L’équipe est retournée plusieurs fois au fil des ans pour observer le PSR J1141-6545. Comme les faisceaux radioélectriques du pulsar balayent la Terre 150 fois par minute, les scientifiques peuvent suivre avec précision l’orbite du système. Non seulement le pulsar fait le tour de la naine blanche, mais les effets du glissement du cadre font basculer l’orbite du pulsar dans l’espace. Cette région tordue de l’espace-temps ne peut être expliquée que par un glissement d’image.

Einstein a noté que de nombreuses prédictions en relativité générale ne seraient jamais directement observables, mais même lui ne pouvait pas prévoir les avancées incroyables de l’astrophysique. Nous pouvons détecter des ondes gravitationnelles à des millions d’années-lumière de distance, prendre des photos de trous noirs et même regarder une étoile tourner l’espace-temps en nœuds.

